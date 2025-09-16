У Києві покажуть стародруки XVII-XVIII ст. Вольтера, Боплана, Гербінія

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці Ukraine WOW у Києві.

В експозиції представлять тексти інженера і картографа Гійома Левассера де Боплана (1651 рік), філософа-просвітника Вольтера (1731 рік), офіцера й дипломата П’єра Шевальє (1663 рік), мандрівника Джозефа Маршалла (1772 рік), пастора та історика Йоганна Гербінія (1675 рік), математика й картографа Андреаса Целларія (1659 рік).

Оригінали видань для виставки передали Національна бібліотека України ім. Вернадського та приватні колекціонери. Консультанткою проєкту стала Валентина Бочковська, директорка Музею книги і друкарства України.

Фото: Ukraine WOW Джозеф Маршалл - Travels through … Russia, the Ukraine and Poland (1772)

Уривки зі старовинних книг озвучили для виставки голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, письменник та військовий Сергій Жадан, засновник шоу «Леви на джипі» та військовий Андрій Лузан, волонтер Сергій Стерненко, мандрівник Антон Птушкін, історик Тімоті Снайдер.

Послухати уривки та побачити стародруки можна буде з 26 вересня до 9 листопада у виставковому просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзала. Частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Музею археології при Інституті археології НАН України, Національного науково-природничого музею при НАН України, Черкаського міського археологічного музею середньої Наддніпрянщини, Національного музею історії України, Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського.

Фото: Ukraine WOW Вольтер, книга «Історія Карла XII, короля Швеції» (Histoire de Charles XII roi de Suède, 1731)

Про старовинні видання: