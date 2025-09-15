Українці в Ірландії долучаться до загальнонаціональної Ночі культури

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаКультура

Українці в Ірландії долучаться до загальнонаціональної Ночі культури

Буде представлений мультимедійний проєкт , а також психологічна розмова про жінок-мігранток та їхній досвід.

CultHub
Українці в Ірландії долучаться до загальнонаціональної Ночі культури
Фото: Ольга Дерев'янко

19 вересня, по всій Ірландії відбудеться Ніч культури, яка включає різноманітні безкоштовні культурні заходи. Українська спільнота також долучається із проєктом “Healing land». Про це пише на своїй фейсбук- сторінці співорганізаторка Наталя Красненкова.

Під час зустрічі учасники поговорять про досвід зцілення, як природа та мистецтво можуть стати опорою для людей, які переживають досвід війни і вимушеної міграції.

В рамках проєкту буде також представлений мультимедійний проєкт фотографки Ольги Дерев'янко «Healing land», в якому жінки-мігрантки діляться своїми історіями та досвідом подолання невизначеності та пошуком своєї ідентичності в нових умовах.

“Фотографія для мене — це не лише мистецтво бачити світ, а й спосіб зцілювати, знаходити опору і відповідати на складні питання життя.Природа стала для мене провідником у цей невизначений і складний період. Цей шлях привів мене до створення проєкту Healing Land — історій українських жінок, які шукають себе у нових умовах, долають виклики війни та невизначеності. У проєкті переплітаються фотографія і розповіді, що допомагають нам відчути свою силу та внутрішню опору”,--розповідає фотографка.

До розмови також долучиться психологиня Лілія Гудзь, яка поділиться порадами з адаптації та покращення якості життя в новій реальності.

Захід відбудеться 19 вересня, 0 15:00, за адресою: Kerry Library, Moyderwell, Cloon Beg, Tralee, V92 X092. Вхід відкритий для всіх.

 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies