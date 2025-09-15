Українці в Ірландії долучаться до загальнонаціональної Ночі культури

Буде представлений мультимедійний проєкт , а також психологічна розмова про жінок-мігранток та їхній досвід.

19 вересня, по всій Ірландії відбудеться Ніч культури, яка включає різноманітні безкоштовні культурні заходи. Українська спільнота також долучається із проєктом “Healing land». Про це пише на своїй фейсбук- сторінці співорганізаторка Наталя Красненкова.

Під час зустрічі учасники поговорять про досвід зцілення, як природа та мистецтво можуть стати опорою для людей, які переживають досвід війни і вимушеної міграції.

В рамках проєкту буде також представлений мультимедійний проєкт фотографки Ольги Дерев'янко «Healing land», в якому жінки-мігрантки діляться своїми історіями та досвідом подолання невизначеності та пошуком своєї ідентичності в нових умовах.

“Фотографія для мене — це не лише мистецтво бачити світ, а й спосіб зцілювати, знаходити опору і відповідати на складні питання життя.Природа стала для мене провідником у цей невизначений і складний період. Цей шлях привів мене до створення проєкту Healing Land — історій українських жінок, які шукають себе у нових умовах, долають виклики війни та невизначеності. У проєкті переплітаються фотографія і розповіді, що допомагають нам відчути свою силу та внутрішню опору”,--розповідає фотографка.

До розмови також долучиться психологиня Лілія Гудзь, яка поділиться порадами з адаптації та покращення якості життя в новій реальності.

Захід відбудеться 19 вересня, 0 15:00, за адресою: Kerry Library, Moyderwell, Cloon Beg, Tralee, V92 X092. Вхід відкритий для всіх.