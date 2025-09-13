Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаКультура

Зеленський відзначив держнагородами представників української кіноіндустрії

Глава держави зазначив, що зараз українське кіно набуло особливого значення.

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів, – з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання, передає Офіс президента. 

Глава держави наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення українське кіно набуло особливого значення і мільйони глядачів відкрили для себе кінокартини, зняті багато років тому. За його словами, сучасні українські фільми, попри війну, виходять на екрани та мають попит серед глядачів.

Зеленський зауважив, що український кінематограф має всі можливості для створення високоякісного продукту світового рівня. Попри виклики війни, держава готова запропонувати програму підтримки креативних індустрій, зокрема українського кіно.

«Частина безпеки в інформаційному просторі залежить від якості та кількості нашого українського контенту. Бо замістити все те, що ллється довгі роки, російського виробництва у різних медійних площинах – на це потрібна велика кількість якісного українського контенту. Ми готові відповідну програму підтримувати», – наголосив глава держави.

Президент акцентував, що багато українських акторів, режисерів, операторів й інших представників кіно захищають Україну на фронті. На жаль, понад двадцять із них загинули. Памʼять полеглих вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави також відзначив представників кіноіндустрії орденами «За заслуги» ІIІ ступеня, княгині Ольги ІIІ ступеня та присвоїв почесні звання «Народний артист України», «Заслужений артист України», «Заслужений діяч мистецтв України» і «Заслужений працівник культури України».

Крім того, президент вручив Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року режисерці та сценаристці Жанні Озірній, акторці Ірині Нірші й актору Роману Луцькому за створення повнометражного ігрового фільму «Медовий місяць».

Також із нагоди Дня українського кіно Центру Олександра Довженка надано статус національного. Напередодні глава держави підписав відповідний указ. Національний центр Олександра Довженка – найбільший кіноархів України, у якому зберігається понад 7 тисяч художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно.
