До потенційного бойкоту Євробачення-2026 приєдналися Нідерланди

Нідерландський мовник Avrotros заявив про відмову від участі у пісенному конкурсі Євробачення наступного року, якщо організатори не відсторонять Ізраїль.

Як пише BBC, причиною такого рішення названо "велику кількість жертв серед журналістів у Газі та невідповідність людських страждань, тиску на вільну пресу та політичного втручання цінностям суспільного мовлення".

Нідерланди стали вже третьою країною, яка погрожує бойкотувати Євробачення у випадку участі Ізраїлю. Раніше свій ультиматум Європейській мовній спілці також висунули Словенія та Ірландія.

Публічні заклики до відмови брати участь у конкурсі також лунали в Іспанії та Сполученому Королівстві. При цьому організатори стверджують, що вже 26 країн підтвердили своє представництво у Відні у травні 2026 року - серед них і Україна.