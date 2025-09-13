Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
До потенційного бойкоту Євробачення-2026 приєдналися Нідерланди

Вимагають відсторонення Ізраїлю.

До потенційного бойкоту Євробачення-2026 приєдналися Нідерланди
Переможець Євробачення-2025 JJ
Фото: EPA/UPG

Нідерландський мовник Avrotros заявив про відмову від участі у пісенному конкурсі Євробачення наступного року, якщо організатори не відсторонять Ізраїль.

Як пише BBC, причиною такого рішення названо "велику кількість жертв серед журналістів у Газі та невідповідність людських страждань, тиску на вільну пресу та політичного втручання цінностям суспільного мовлення".

Нідерланди стали вже третьою країною, яка погрожує бойкотувати Євробачення у випадку участі Ізраїлю. Раніше свій ультиматум Європейській мовній спілці також висунули Словенія та Ірландія.

Публічні заклики до відмови брати участь у конкурсі також лунали в Іспанії та Сполученому Королівстві. При цьому організатори стверджують, що вже 26 країн підтвердили своє представництво у Відні у травні 2026 року - серед них і Україна.
Теми: , ,
