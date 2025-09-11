Премію Стуса-2025 отримав Тімоті Снайдер

Цього року Премію Стуса отримав американський історик та письменник Тімоті Снайдер.

Про це повідомляє Український ПЕН.

Тімоті Снайдер отримав Премію імені Василя Стуса за 2025 рік 11 вересня у просторі Українського ПЕН у Києві.

Тімоті Снайдер - дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема України, він досліджує історію СРСР та Голокосту. Снайдер першим обійняв новостворену професорську позицію за підтримки Джеймса Темерті в галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто в Канаді.

Також він дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у США, постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи.

Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами, автор та упорядник двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера - книги "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком у 1989 році. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.