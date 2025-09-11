Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Премію Стуса-2025 отримав Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер - американський історик та письменник, дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Премію Стуса-2025 отримав Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер
Фото: Кирило Русанівський

Цього року Премію Стуса отримав американський історик та письменник Тімоті Снайдер. 

Про це повідомляє Український ПЕН.

Тімоті Снайдер отримав Премію імені Василя Стуса за 2025 рік 11 вересня у просторі Українського ПЕН у Києві. 

Тімоті Снайдер - дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема України, він досліджує історію СРСР та Голокосту. Снайдер першим обійняв новостворену професорську позицію за підтримки Джеймса Темерті в галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто в Канаді. 

Також він дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у США, постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи. 

Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами, автор та упорядник двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера - книги "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші. 

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду. 

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком у 1989 році. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

  • Премію імені Василя Стуса за 2024 рік отримала Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею.
