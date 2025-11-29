Зокрема, Стоппард отримав «Оскар» у 1999 році за найкращий адаптований сценарій за фільм «Закоханий Шекспір».

Відомий британський драматург і сценарист Том Стоппард помер у віці 88 років. Про це повідомили його представники з United Agents, зазначивши, що письменник «мирно пішов з життя вдома в Дорсеті, у колі родини». Інші подробиці наразі не оприлюднюються, пише The Independent.

У заяві наголошується, що Стоппарда запам’ятають за його яскраві та людяні твори, дотепність, щедрість та глибоку любов до англійської мови. «Для нас було честю працювати з Томом і знати його», — підкреслили його представники.

За свою кількадесятирічну кар’єру Стоппард здобув три премії Олів’є (найпрестижніша театральна нагорода у Великій Британії), п’ять нагород «Тоні» (американська театральна нагорода) та «Оскар» — у 1999 році він отримав статуетку за найкращий адаптований сценарій до фільму «Закоханий Шекспір». Стоппард був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою ІІ у 1997 році.

Його проривом стала постановка «Розенкранц і Гільденстерн мертві» на Бродвеї у 1967 році, яка принесла першу з п’яти премій «Тоні».

У кіно Стоппард працював над сценаріями до «Імперія сонця» (1987), «Біллі Батгейт» (1991) «Анна Кареніна» (2012) та іншими.

Том Стоппард народився у Чехословаччині в 1937 році. У період нацистської окупації родина втекла до Британії, де він вивчив англійську мову, працював журналістом і критиком, а згодом став одним із найвпливовіших драматургів свого часу.

Стоппард був одружений тричі. У нього залишилися четверо синів.