ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаКультура

У віці 88 років помер британський драматург, володар «Оскара» та п’яти «Тоні» Том Стоппард

Зокрема, Стоппард отримав «Оскар» у 1999 році за найкращий адаптований сценарій за фільм «Закоханий Шекспір».

У віці 88 років помер британський драматург, володар «Оскара» та п’яти «Тоні» Том Стоппард
Том Стоппард
Фото: EPA/UPG

Відомий британський драматург і сценарист Том Стоппард помер у віці 88 років. Про це повідомили його представники з United Agents, зазначивши, що письменник «мирно пішов з життя вдома в Дорсеті, у колі родини». Інші подробиці наразі не оприлюднюються, пише The Independent

У заяві наголошується, що Стоппарда запам’ятають за його яскраві та людяні твори, дотепність, щедрість та глибоку любов до англійської мови. «Для нас було честю працювати з Томом і знати його», — підкреслили його представники.

За свою кількадесятирічну кар’єру Стоппард здобув три премії Олів’є (найпрестижніша театральна нагорода у Великій Британії), п’ять нагород «Тоні» (американська театральна нагорода) та «Оскар» — у 1999 році він отримав статуетку за найкращий адаптований сценарій до фільму «Закоханий Шекспір». Стоппард був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою ІІ у 1997 році.

Його проривом стала постановка «Розенкранц і Гільденстерн мертві» на Бродвеї у 1967 році, яка принесла першу з п’яти премій «Тоні». 

У кіно Стоппард працював над сценаріями до «Імперія сонця» (1987), «Біллі Батгейт» (1991) «Анна Кареніна» (2012) та іншими. 

Том Стоппард народився у Чехословаччині в 1937 році. У період нацистської окупації родина втекла до Британії, де він вивчив англійську мову, працював журналістом і критиком, а згодом став одним із найвпливовіших драматургів свого часу.

Стоппард був одружений тричі. У нього залишилися четверо синів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies