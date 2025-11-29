Міло Рау, Олена Апчел, Тамара Трунова: дискусія “Театр і спротив”

28 листопада у Києві в Молодому театрі відбулась дискусія за участі Міло Рау, Олени Апчел і Тамари Трунової. Обидві режисерки мають досвід роботи в Європі: Апчел, до мобілізації у військо, була співдиректоркою Theatertreffen – найбільшого театрального фестивалю німецькомовного простору; Трунова зробила ряд постановок у німецьких театрах. Модерував розмову Ілля Разумейко, співзасновник лабораторії сучасної опери Opera Aperta .

Міло Рау – один із найвпливовіших режисерів документального та політичного театру Європи, директор Віденського фестивалю, засновник театральної компанії IIPM (Міжнародний інститут політичних вбивств). Його метод: працювати з реальними людьми і реальними подіями. Серед тем його вистав – диктатура Чаушеску, геноцид тутсі в Руанді, антисемітизм в Австрії, переслідування митців путінським режимом (2013 року йому заборонили в’їзд у Росію). Він працює з реальними протоколами судів, і не імітує їх на сцені, а відтворює дослівно – у новому контексті. За маніфестом Міло Рау (він опублікував його у 2018-му, коли очолив міський театр Гента), театр має не відтворювати, а перетворювати світ, працювати з непрофесіними акторами, уникати класичних текстів та цікавитися зонами воєнних конфліктів.

Фото: Lb.ua Міло Рау, Тамара Трунова, Ілля Разумейко

“Піти з театру на фронт – це теж спосіб робити театр”

Тамара Трунова: Міло, я хочу запитати про твою роботу 2016 року Five Easy Pieces (постановка, заснована на справі Дютру – серійного гвалтівника та розбещувача; Міло Рау створив її разом з групою дітей для Гентського мистецького центру CAMPO. – Ред.). Мене досі тривожить побачене. Навіщо ти робиш такі речі? І що для тебе – бути дорослим у театрі?

Міло Рау: Я бачив багато вистав з дітьми, створених дорослими, і в них завжди відчутні владні структури. У своїй роботі я хотів показати ці структури. Це історія про владу, яку людина має на сцені. Ти можеш садистично працювати з емоціями глядачів – і багато акторів це роблять. Дитина на сцені може за 5 хвилин змусити плакати всіх дорослих у залі. Це empowerment, але також відповідальність. Це стосується і непрофесіоналів на сцені – ця тема дуже цікава для мене.

Дорослий (якщо говорити про політичний сенс) – це володіння контекстом. Ви будете уникати одних контекстів і намагатися долучитися до інших. Але я хотів би переспрямувати це запитання до вас – що означає робити зараз тут, у Києві, дорослий політичний театр?

Ілля Разумейко: Я не знаю, чи може театр бути не політичним? Якщо німецький театр під час WWII грає Штрауса – це просто красива музика, але це і є пропаганда. Те ж саме стосується Національної опери, яка зараз ставить “Казки Гофмана” – це політичний вибір. Так само, як піти з театру на фронт – це політичний вибір, це теж спосіб робити театр.

Тамара Трунова: Для мене це означає намагатися зрозуміти, чому картонки винесені за межі театру, а всередині відбувається щось переважно зворотнє (йдеться про протест щодо звільнення Білоуса, який відбувався під стінами Молодого театру. – Ред.). Це відчуття власних кордонів та спроба озширити зону відповідальності за їх межі.

Ілля Разумейко: Міло, цього року ти поставив виставу “Бургтеатр” за п’єсою Ельфріде Єлінек, яку закенселили, адже там ідеться про театральний бум в Австрії в 1942 році, про історію цього театру, про нацистів – бабусь та дідусів тих глядачів, які прийшли дивитися твою роботу. Їм було дуже неприємно це дивитися, бо глядачі люблять приємний театр. В нас такого майже нема – ось Тамара іноді робить неприємно, і це сміливість. І це запитання для нас – чи може, наприклад, ось цей [Молодий] театр поговорити про те, що відбувалось на цій сцені рік тому? (Йдеться про аб’юзивні практики екс-директора Молодого театра Білоуса. – Ред.)

Міло Рау: Контекст тієї постановки – це антисемітизм Австрії, яка позиціонує себе як першу жертву, а не співучасницю нацизму. Зокрема, там ідеться про зміну поведінки, коли до Відня наблизилась Червона армія – про це всім дуже некомфортно згадувати.

Тамаро, я хочу запитати тебе: ти ставила оперу і в Німеччині, і в Україні – в чому різниця цього досвіду?

Фото: LB.ua Міло Рау, Олена Апчел, Тамара Трунова, Ілля Разумейко

“На Європейських сценах панує цензура: тебе попросять замінити слово war на conflict і прибрати слово Russia”

Тамара Трунова: В Україні ставити оперу значно безпечніше, бо ти можеш бути впевненою, що в касті точно не буде росіян (у 2024 році дирекція Баварської опери додала у постановку Трунової Lucrezia / Der Mond російських учасників без згоди режисерки; згодом росіяни самі відмовились від участі, коли дізналися, що під час дійства їм доведеться на сцені прати російський прапор. – Ред.). Мій німецький досвід був дуже травматичний, бо Баварська опера сильно пахне російськими грошима.

Ілля Разумейко: Війна насправді дуже близька до Німеччини, Австрії – від неї вас відділяє 20 годин потягом. Але у Відні здається, наче вона дуже далеко. На Європейських сценах панує цензура: тебе попросять замінити слово war на conflict і прибрати слово Russia. Натомість, там відбуваються якісь постановки про українців та росіян, які щось роблять разом – і ці постановки не мають стосунку до реальності.

Олена Апчел (доєднується до розмови): Я за освітою – режисерка естради і масових видовищ. Мене вчили робити за великі гроші дуже неякісний за сенсом і дуже якісний за оформленням контент. Я добре навчилася робити “велике нічого”, але мені це набридло і я спустилася у підвальний недержавний театр. І це є прикладом тієї дискусії, яка в нас ніяк не відбудеться: чому найважливіші в плані сенсу вистави незалежної України створив недержавний нефінансований сектор, чому вони на мали можливості вийти на велику сцену і бути сприйнятими широкою публікою як щось варте уваги?

Над нами досі тяжіє генераційна посттравма радянським мистецтвом, яке було покликане відволікати, пропонувати насолоду. Яке відбирало в нашої культури складність і залишало гопак, красиву пісню, вишиванку, жарти про кухню та побутові стосунки рівня Comedy Club. Театр в Україні і досі часто послуговується поверхневими стереотипами. Театр, що емігрував у Європу, знов потрапив у середовище, де нас готові сприймати лише як милих і нещасних, що ходять і шукають свою суб’єктність.

Я бачила у Європі сотні вистав “хороших рускіх” – наприклад, Марини Давидової, яка дуже добре вміє маніпулювати тим, що “я не зовсім руская” (режисерка народилася у Азербайджані. – Ред.), а отже “маю право бути нещасною”, але при цьому “більш дистанційована” тому зараз навчу вас, як правильно бути нещасними і як примиритися. І в мене єдине до вас прохання: не треба робити вистави, де українці і росіяни (хай навіть їх грають поляки та греки) сідають за один стіл. Нам не цікаво, що про нас думають росіяни – навіть ті, що нам допомагають. Хай допомагають. Але говорити з ними на сцені нам не цікаво. Вони нас описували століттями, і тепер настав час припинити слухати колонізаторів.

Фото: LB.ua Міло Рау

“Західноєвропейська перспектива абсурдна, але її абсурдність можна зрозуміти лише зсередини війни”

Міло Рау: Так, ця “терапевтична” ідея поєднати росіян і українців – жива в Європі. Ця західноєвропейська перспектива абсурдна, але її абсурдність можна зрозуміти лише зсередини війни. Я не можу зрозуміти: чому ми – я маю на увазі лівих європейців – переважно ідентифікуємося з колонізованою Палестиною, але водночас не бачимо, що Україна – це теж частина колоніального конфлікту?

Тамара Трунова: Це ваше завдання – зрозуміти чому.

Олена Апчел: Уся західна теорія зосереджена на “далекій” колонізації, тому вам складно побачити нашу “сусідську”. Також, занадто багато часу в нас не було свідків, які б описали для вас нашу реальність. Про один Голодомор ви знаєте тому, що одна людина зробила декілька знімків (британський репортер Ґарет Джонс. – Ред.); інші два ніхто не описав, тому ви про них не знаєте.

І вам складно зрозуміти трансформацію, яка в нас відбулася. Я обожнювала Достоєвського, знала на пам’ять Чехова, насміхалася над тими, хто читав українську класику. Був час до 2014 року, коли я працювала для Міністерства культури Росії, режисувала шоу з триколором. Я приймаю за це відповідальність. Але з 2014-го я пройшла великий шлях трансформації, як і ще багато хто – і ми можемо навчити вас бачити вашу власну сліпоту.

“Європа обирає фіктивні історії про обійми українців з росіянами”

Тамара Трунова: Міло, а яка твоя відповідь? Чому Європа зараз не потребує реальних свідчень на території театру? Чому обирає фіктивні історії про обійми українців з росіянами? Чому ви самі собі закладаєте таку бомбу у майбутнє?

Міло Рау: Гадаю, є різні причини. Ми не любимо Путіна, але любимо Достоєвського, це для нас дві різні Росії. Також, моя кураторська робота у Відні підтверджує, що найкращі співаки – це росіяни, це просто факт. Ще одне: російська культура дуже близька німецькомовній культурі, Чехов і Толстой дуже інтегровані в неї. І, знов таки, ліве політичне крило бачить себе разом з Росією, це теж просто факт.

Ілля Разумейко: А ще є дуже ефективна російська пропаганда, яка демонструє фасад культури в Москві та Санкт-Петербурзі. Утім, щоб побачити справжню Росію, треба поїхати в Чечню – а ви туди не поїдете, бо там нема Толстого, і Віденській опері там не цікаво.

Олена Апчел: В мене є перформативна пропозиція. Уявімо собі митців, яких ви поважаєте, які працюють гостро і цікаво. Серед них важко буде знайти режисера, яки не ставив би “Ідіота” чи “Трьох сестер” – це певний показник професіоналізма. Давайте подумаємо: чи ці професіонали втратять щось, якщо, в рамках солідарності, на 30 років зроблять паузу в роботі з російською класикою – не викинуть, не спалять її, а тимчасово візьмуть паузу?

Міло Рау: Можу говорити за себе. Я взагалі не бачу пролеми в тому, щоб не працювати з будь-якою класикою. Навіщо безкінечно ставити “Ідіота”, це просто нудно. І, знов таки, я не розумію, чому в нас є бойкот культури Ізраїлю, але це не розповсюджується на Росію.

Олена Апчел: Але це відбувається знову і знову. От навіть зараз ми, так само як установи в Німеччині, замість того, щоб говорити про наших режисерів, витратили цей час на росіян – нам це дозволив модератор, нас не зупинили глядачі в залі. Ми знов перформативно підсилили цю енергію.

Ілля Разумейко: Я тут хочу зазначити, що Міло Рау не ставить Чехова, він володіє інструментарієм сучасного театру, якому не потрібні старі тексти. Тому це питання стосується наявності та відсутності такого типу театру.

Фото: LB.ua Міло Рау, Олена Апчел, Тамара Трунова, Ілля Разумейко

“Солідарність із росіянами як суб’єктами дуже відрізняється від вашої солідарності з українцями як об’єктами”

Режисерка Лариса Венедиктова (коментує з зали): У мене є відповідь, чому європейські ліві не бачать в Росії агресора і солідарні з нею. Тому що вони не бачили, що Радянський Союз був псевдолівою терористичною організацією. Європейські ліві застрягли десь у 1920-х і ніяк не дійдуть до сучасності.

Я також хочу поставити вам, Міло, питання. У 2019 році ваша вистава була на фестивалі “Новий європейський театр” у Санкт-Петербурзі. Як це відбулося?

Міло Рау: Мені заборонили в’їзд у Росію з 2013 року, тому про мою персональну участь навіть не йшлося. Щодо моєї вистави – для мене це був спосіб проявити солідарність з російськими дисидентами, з Мариною Давидовою, Кірілом Сєрєбрєнніковим. Тоді ми не сприймали вторгнення в Крим як вторгнення, ми відреагували запізно. Хоча, навіть у 2013 році реагувати вже було, мабуть, запізно.

Продюсерка Крістіна Кісєльовайте (запитує з зали): Місяць тому на фестивалі Voices Berlin, який робить Марина Давидова, був ваш перформанс. Чому ви погодились на це?

Міло Рау: Я розумію ваше питання, але відповідь така сама. Я знаю Марину з часів, коли вона організовувала показ Moscow Trials в Росії (у 2013 році; вистава була рекацією на суд проти Pussy Riot і пройшла в московському Центрі Сахарова у вигляді суду над культурною війною політичної системи Путіна. – Ред.). Я розумію, що колишня сіра зона вже не сіра, і я б не дозволив зараз робити мою постановку в Росії. Але я хотів підтримати Марину Давидову, яку нещодавно викинули з посади директорки Зальцбурзького фестивалю. Я підтримав її як кураторку, а не як росіянку.

Тамара Трунова: У цьому і справа: ви кажете про неї як про кураторку, а не про росіянку. Але коли нас беруть в європейські проєкти, нас беруть як українок, а не як режисерок.

Олена Апчел: Ваша солідарність із росіянами як суб’єктами дуже відрізняється від вашої солідарності з українцями як об’єктами. Ви підтримуєте росіян як людей, які роблять щось важливе, але не цікавитеся тим, що роблять українці і підтримуєте їх з жалості. В Німеччині я зверталася до усіх з проханням не підтримувати виставу Давидової, писала кілометри пояснень, і не отримала у відповідь жодної людської реакції.

Міло Рау: Тоді в мене питання – де проходить межа? З якого боку межі, наприклад, Pussy Riot?

Олена Апчел: До 2014 року я захоплювалася Pussy Riot. Але нехай вони займаються Росією: ось тут проходить межа. Не треба, щоб вони, або Сєрєбрєнніков, або Давидова пояснювали вам, як бути з нами. Не можна їм дозволяти за ваші гроші описувати нас.

Лариса Венедиктова (коментує з зали): Здається, ми зараз постійно жаліємося – але при цьому кажемо “припиніть нас жаліти”. I am confused.

Олена Апчел: Ну вибачте, є на що пожалітися. В нас театр в лайні, ми не робимо маніфестів, не робимо політичний театр – але вимагаємо від них об’єктивності. Це не зручно, так.

***

Міло Рау відвідав Київ на запрошення Opera Aperta та proto produkciia. Цей візит є частиною ініціативи RESISTANCE NOW!, що виникла в межах Віденського фестивалю (Wiener Festwochen) і об’єднує діячів культури у відповідь на зростання націоналізму. У 2024 році відбулося 13 заходів RESISTANCE NOW! у 11 країнах, від Нью-Йорка до Тайбея.