Учора під будівлею Молодого театру, а потім навпроти столичної міської адміністрації пройшла акція на підтримку акторок і акторів , які вимагають відсторонити Андрія Білоуса від виконання обов'язків директора й художнього керівника Молодого театру на час слідства у справі про сексуальні домагання.

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Організатори події визначили мету акції так: «Підтримати 46 сміливих молодих акторів і акторок, висловити їм свою підтримку та підписати відкритий лист до міського голови Віталія Кличка з вимогою про відсторонення А.Ф. Білоуса від виконання обов'язків на час слідства».

Варто нагадати, що все почалося ще в січні, коли Софія Сапожнік, колишня студентка Університету імені Карпенка-Карого, зробила публічну заяву про домагання Андрія Білоуса, який свого часу був її викладачем акторської майстерності. Після цього зі схожими заявами виступили інші студентки, а 46 акторів і акторок зажадали відсторонити Білоуса від виконання обов'язків директора й художнього керівника Молодого театру. Однак Департамент культури КМДА тоді заявив, що не знайшов підстав для звільнення, бо зробити це можна тільки за ухвалою суду, а поліція про відкриття справи не повідомляла.

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Це обурило мистецьку спільноту. В інтернеті запустили флешмоб #НеМовчи, відповідно анонсували акцію «Підтримую 46».

Якщо ініціаторки побоювалися щодо малої явки, то марно: зі самого ранку біля входу до Молодого театру й далі вниз по тротуару на вулиці Прорізній стояло понад 300 молодих людей, переважно студенток і студентів творчих вишів. Скандували: «Чому держава толерує злочин?», «46, не мовчи», «Білоуса — до закону», «Театр без насилля», «Стоп культурі насильства», «Жінка — не реквізит», «Театр — це про безпеку», «Ні домаганням», «Нас більше ніж 46», «Білоус — чорт!». Плакати складали окремий метатекст: «Голос митця має звучати, а не тремтіти», «Молодий кричить — я його чую», «Роль жертви не за сценарієм!», «За кулісами не сховати правду», «Театр — це храм мистецтва, а не Києво-Печерська лавра», «Чортиняку на гілляку». Одна демонстрантка прийшла з немовлям, яке мирно проспало більшу частину події. Важливо, що молодь підтримали старші митці: акторка Римма Зюбіна, кінорежисерка й драматургиня Наталія Ворожбит, кінорежисерка Ірина Цілик, засновник Театру драматургів Максим Курочкін, актор Олександр Яцентюк, акторка й директорка Театру на лівому березі Олеся Жураківська, композитор і співзасновник Opera Aperta Ілля Розумейко, театральна менеджерка Ольга Дятел, директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька й ін.

Фото: facebook/Iryna Tsilyk Римма Зюбіна (ліворуч)

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Фото: Дмитро Десятерик Акція за відсторонення Андрія Білоуса

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Ближче до 11-ї ранку демонстрація рушила під КМДА, де мітинг продовжився. Ситуація загострилася, коли на сходи перед будівлею вибігла напівоголена активістка руху «Фемен», яку поліцейські майже відразу затримали й відвели у фоє КМДА. Це не сподобалося мітингарям — вони посунули до дверей з криками «відпустіть!». Частина чоловіків роздяглися до пояса. Зрештою, обійшлося без ескалації; активістку відпустили з попередженням про порушення, без додаткових санкцій.

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля КМДА за відсторонення Андрія Білоуса

Уже через пару годин після завершення акції стали очевидні наслідки такої, як хтось зазначив у коментарях на Фейсбуці, “копнякової демократії”: в КМДА раптом знайшли підстави для відсторонення Андрія Білоуса з посади директора й художнього керівника Молодого театру, а поліція Києва зробила повідомлення про відкрите кримінальне провадження.

Це гарний результат. Але далеко не перемога. Бо прецедент Білоуса –тільки верхівка. За останній місяць у інфосфері з’явилися десятки свідчень щодо атмосфери в інших театрах і вишах. Все до болю знайоме – домагання, харасмент, звинувачення жертв насильства, а не тих, хто насильство чинив. Тож справа не тільки в конкретних персоналіях, а в глибоко патріархальних традиціях, успадкованих ще від СРСР і Росії.

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля КМДА за відсторонення Андрія Білоуса

Фото: Олег Мороз На акції біля будівлі КМДА за відсторонення Андрія Білоуса

Я в другій половині 1990-х теж учився у Карпенка-Карого. Особисто мені скаржитися нема на що. Але були моменти, на які я тоді не звертав увагу, а тепер вони постають в зовсім іншому світлі.

В першу чергу – ставлення до дівчат. Наприклад: здаємо іспит з теорії драми, приймає дуже поважна пані, онука Амвросія Бучми. Відповідає хлопець, все знає, отримує 5. Відповідає дівчина, так само якісно – отримує 4. Перевіряючи наші курсові, пані професорка характеризувала їх у вкрай зневажливому тоні. При подальшому розборі виявилося, що недоліки там аж ніяк не катастрофічні і точно на таке ставлення не заслуговують. Загалом, залякувати студенток і студентів вважалося серед деяких викладачів(-ок) хорошим тоном.

Фото: Дмитро Десятерик Акція біля театру за відсторонення Андрія Білоуса

Ще характерніша картинка: вересень, вступні іспити, авдиторія, повнісінька абітурієнток акторського відділення. Дівчата вдягнені в найкраще, схвильовані. Нарешті з'являється набурмосений дядько і з погано прихованою відразою командує: "Давай, пішли". Жене їх як стадо.

Оця зашкарубла система не змінилася: тиснути й принижувати, аби досягти кращого результату. Байдуже, скільки життів зламаєш і чи буде той результат узагалі. Викладач або режисер як “Майстер” з пафосної великої літери, як “божество” – цілком собі, повторюся, радянська практика, коли начальники в культурі були вище моралі, бо мали індульгенцію від партії. І жінки – завжди нижча каста, головна чеснота якої – послух. Саме тому ескапада активістки “Фемен” мені здається доречною: дівчина в патріархальних спільнотах – це завжди об’єкт, вона завжди гола, незахищена, зведена до тіла й не більше.

Так, часи Білоуса в театрі і у викладанні, з великою імовірністю, скінчилися. Але це тільки початок шляху – роботи попереду дуже багато, і вона не завершиться разом з війною.

Фото: facebook/Iryna Tsilyk Акція біля КМДА за відсторонення Андрія Білоуса

***

Режисерка Ірина Цілик є однією з активних учасниць руху #НеМовчи. Під час акції вона погодилася відповісти на кілька запитань:

Ірино, чому ти зараз тут?

Знаєш, буквально сьогодні вранці я побачила в мережі коментар однієї людини з літературної спільноти, яка написала, як її дістала вся ця театральна метушня, що це явна маніпуляція, що, мовляв, у часи такої жорстокої війни, не можна витрачати час на те, що когось там вчепили за якесь там місце. Але з толерування таких випадків відкриваються двері до значно більшого насильства.

Замовчувані роками брудні історії для багатьох людей в нашому суспільстві досі вважаються чимось не дуже то й серйозним: ну, подумаєш, когось зачепили словом, жестом, рухом. Але якщо толеруватимемо подібні речі, то не зможемо рости як суспільство. За що ми взагалі боремося, починаючи з Майдану? За нашу гідність на різних рівнях. І тому я прийшла сьогодні підтримати акторок і загалом всіх нас з української мистецької спільноти, тому що історій багато, вони висять в повітрі. Ми їх часто переповідаємо одне одному в залаштунках, але настав час говорити вголос і карати тих, хто почувався цілком безпечно в своїй безкарності.

Фото: facebook/Iryna Tsilyk Акція біля КМДА за відсторонення Андрія Білоуса

Чи тобі і твоїм близьким доводилося стикатися з домаганнями особисто?

В юності багато було всякого. Не в Карпенка-Карого. Але траплялися ситуації, коли люди, від яких я залежала, дозволяли собі зайве. Тільки сьогодні у мене розпакувалась у пам'яті історія, про яку я геть забула – як хірург, що мав робити мені операцію, дозволяв собі масні жарти і його руки лізли туди, куди не мали лізти. Я посоромилась написати на нього скаргу. Мені було 21, я хотіла, щоб операція пройшла належним чином. Але зараз, як доросла жінка, як мама, просто як людина, яка навчилася відстоювати свою гідність, я розумію, що це абсолютна дичина.

Як ти думаєш, у нас колись запрацює інститут репутації?

Ми поступово рухаємося в цьому напрямку, бо це стосується всього, що відбувається з Україною сьогодні. Я думаю, що за останні 10-20 років ми багато чого пропрацювали по-новому. Результати ще недостатні, але вони є. І ми нарешті вчимося не мовчати тоді, коли кривдять нас і тих, хто поруч. Дуже важливо відстоювати не тільки власні історії, а й інших людей, яким часто бракує сміливості постояти за себе.