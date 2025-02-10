Поліція відкрила відносно Андрія Білоуса провадження за статтею про сексуальне насильство

Шевченківське управління поліції відкрило кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство відносно викладача освітнього закладу. Імені фігуранта справи у пресрелізі не уточнили, але можна зрозуміти, що мова про Андрія Білоуса – викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру.

Поліція повідомила, що отримала звернення від колишніх студенток і від адміністрації вищого навчального закладу. А про ймовірні домагання правоохоронцям стало відомо з соцмереж.

"Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.