Поліція відкрила відносно Андрія Білоуса провадження за статтею про сексуальне насильство

Шевченківське управління поліції відкрило кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство відносно викладача освітнього закладу. Імені фігуранта справи у пресрелізі не уточнили, але можна зрозуміти, що мова про Андрія Білоуса – викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру.
Поліція повідомила, що отримала звернення від колишніх студенток і від адміністрації вищого навчального закладу. А про ймовірні домагання правоохоронцям стало відомо з соцмереж.
"Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.
У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.
- Крім того, схожі звинувачення торкнулися, зокрема, режисера Олександра Балабана. Його відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.