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У понеділок у Києві пройде марш із закликом відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса

Акція почнеться о 10:00.

У понеділок у Києві пройде марш із закликом відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса
Андрій Білоус
Фото: Укрінформ

У понеділок, 10 лютого, у Києві пройде марш проти харасменту (сексуальних домагань) у театрах.

Про це у “Фейсбуці” повідомили організатори акції. 

Збір людей відбудеться 10 лютого о 10:00 під будівлею Молодого театру на вул. Прорізній, 17.

Мета акції: підтримати 46 сміливих молодих акторів і акторок, висловити їм свою підтримку та підписати відкритий лист до міського голови Віталія Кличка з вимогою про відсторонення А.Ф. Білоуса від виконання обов'язків на час слідства.

О 10:40 почнеться марш від театру до КМДА для передачі Відкритого листа. 

“Приходьте з плакатами та своїми гаслами (єдине прохання уникати прямих звинувачень, оскільки триває слідство). Приносьте картон для плакатів - намалюємо на місці (купляйте на Новій пошті. Біля театру теж є відділення). Беріть гарний настрій. Від Театру до КМДА 550 метрів. Якщо прийде 550 людей, то ми створимо живий ланцюг. Такого збору творчої професійної спільноти в цій країні ще не було. Давайте це зробимо!” – закликали організатори.

Вони зазначили, що зібрання санкціоноване відповідно до чинного законодавства.

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