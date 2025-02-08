Головне за ніч та ранок суботи, 8 лютого: атака дронів на Київ, понад 120 боєзіткнень, бої на Курщині

Нічна повітряна атака, 123 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, боротьба Трампа і Маска з USAID.

У ніч на 8 лютого по російських ударних БпЛА успішно відпрацювала ППО. Водночас через падіння уламків є пошкодження у Дарницькому районі, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Без постраждалих. На місці оперативно відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.

На Київщині внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження приватних будинків.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Ворог зосереджує зусилля на Покровському (30 штурмових і наступальних дій агресора) та Курському (28 атак російських загарбників) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1210 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 847 860 особового складу армії.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 лютого російський безпілотник влучив у приватний будинок у місті Суми. Виникла пожежа, інформує Сумська ОВА.

У ДСНС України додали, що в результаті влучання безпілотника будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 8 лютого РФ атакувала Україну 139-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Сьогодні, 8 лютого, країни Балтії розпочнуть історичний процес відключення своїх електромереж від БРЕЛЛ - спільної системи з Білоруссю та Росією, яка діяла від завершення Другої світової війни.

Як пише BBC, величезний символічний годинник у центрі Вільнюса рахуватиме останні секунди до набуття Литвою, Латвією та Естонією енергетичної незалежності від Москви під час спеціальної

Громадян трьох країн попередили про необхідність зарядити гаджети, підготувати запаси води та їжі, а також не користуватися ліфтами. Упродовж 24 годин балтійські держави житимуть у так званому "ізольованому режимі", коли їхні електромережі живитимуться лише за рахунок власної генерації. Після цього відбудеться підключення до спільної з Європейським Союзом системи через Польщу.

Федеральний суддя Карл Ніколс у Вашингтоні, призначений на посаду Дональдом Трампом під час його першої президентської каденції, оголосив про намір видати тимчасову заборону на впровадження примусових відпусток для співробітників USAID по всьому світу.

Як пише Associated Press, починаючи з п'ятниці, понад 2200 працівників Агенції США з міжнародного розвитку мали припинити роботу до подальших вказівок. Проте напередодні набуття чим рішенням чинності американські профспілки подали позов проти адміністрації Трампа з вимогою визнати фактичне знищення USAID без згоди Конгресу неконституційним перевищенням президентом своїх повноважень. На час розгляду по суті цієї справи суд заборонив відсторонювати працівників, створивши наразі найбільшу перепону на шляху до реалізації плану Дональда Трампа та Ілона Маска позбутися USAID.

Поки профспілки відстоювали права співробітників, у Вашингтоні згадки про USAID буквально стирали з лиця землі. На фасаді штаб-квартири агенції за допомогою крану стерли напис, усі прапори прибрали, а емблеми заклеїли за допомогою стрічки.

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