Суд заблокував примусові відпустки для співробітників USAID

Федеральний суддя Карл Ніколс у Вашингтоні, який був призначений на посаду Дональдом Трампом під час його першої президентської каденції, оголосив про намір видати тимчасову заборону на впровадження примусових відпусток для співробітників USAID по всьому світу.

Як пише Associated Press, починаючи з п'ятниці, понад 2200 працівників Агенції США з міжнародного розвитку мали припинити роботу до подальших вказівок. Проте напередодні набуття чим рішенням чинності американські профспілки подали позов проти адміністрації Трампа з вимогою визнати фактичне знищення USAID без згоди Конгресу неконституційним перевищенням президентом своїх повноважень.

На час розгляду по суті цієї справи суд заборонив відсторонювати працівників, створивши поки що найбільшу перепону на шляху до реалізації плану Дональда Трампа та Ілона Маска позбутися USAID.

Поки профспілки відстоювали права співробітників, у Вашингтоні згадки про USAID буквально стирали з лиця землі. На фасаді штаб-квартири агенції за допомогою крану стерли напис, усі прапори прибрали, а емблеми заклеїли за допомогою стрічки.