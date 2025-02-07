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МЗС Франції оприлюднило детальнішу інформацію про зустріч у форматі «Веймар+» щодо України

Питання про те, хто саме представлятиме США, «перебуває у процесі визначення».

МЗС Франції оприлюднило детальнішу інформацію про зустріч у форматі «Веймар+» щодо України
прапор Франції
Фото: midilibre.fr

На 12 лютого у Парижі запланована зустріч у форматі «Веймар+» на рівні міністрів закордонних справ щодо України. До неї мають долучитися представники США.

Про це повідомив речник французького МЗС Крістоф Лемуен, передає «Укрінформ».

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Наразі остаточний формат зустрічі доопрацьовують, сказав Лемуен і додав, що питання про те, хто саме представлятиме США, «перебуває у процесі визначення».

«Ця конференція, яка відбудеться напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, дасть можливість обговорити зусилля, що докладаються європейськими країнами, зокрема Францією, Німеччиною, Іспанією, Італією, Польщею, Великою Британією та Україною, для посилення нашої підтримки, щоб поставити Україну в найкращу позицію для мирних переговорів», - розповів речник відомства.

  • Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Євросоюзу і США, яке пройде у Франції 12 лютого.
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