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Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів на Курщину

На Курщині знищені сотні російських та північнокорейських солдатів.

Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів на Курщину
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив, що РФ знову підтягнула солдатів КНДР у Курську область, відомо про нові штурми з їх участю на цьому напрямку. Також президент додав, що сотні військових РФ та КНДР були знищені.

"Сьогодні була доповідь Головкома щодо ситуації на Донеччині й на Курщині. В районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі", — наголошує Президент.

Глава держави наголошує, що бої саме на російській території важливі, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.

"І в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині", – додає Зеленський.

  • Південнокорейська розвідка підтвердила, що солдати КНДР не беруть участь в боях на Курщині з середини січня.
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