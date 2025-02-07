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На ТОТ Донеччини загострюється гуманітарна криза

Частина місцевих мешканців постійно залишаються без тепла в зимовий час.

На ТОТ Донеччини загострюється гуманітарна криза
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни продовжують демонструвати свою нездатність забезпечити хоча б базові комунальні послуги для місцевих мешканців ТОТ Донеччини, пише Центр національного спротиву.

"Лише за останню добу на водопровідних мережах тимчасово окупованої Донеччини зафіксовано більш ніж 275 аварій, що є прямим доказом повного руйнування комунальної системи та її нездатності функціонувати без належного обслуговування — завдання, яке цілковито не хвилює окупаційну адміністрацію", — ідеться у повідомленні. 

Попри заяви окупантів про контроль ситуації, проблема нестачі води залишається критичною. Маса будинків в регіоні на сьогодні не мають доступу до централізованого водопостачання, тому мешканцям доводиться чекати привізної води, а котельні спроможні поповнювати запаси тільки вручну.   

Щодня на Донеччині фіксується приблизно по 19 нових пошкоджень на тепломережах, з яких комунальникам вдається усунути лише маленьку частину. Це означає, що деяка кількість місцевих мешканців постійно залишаються без тепла в зимовий час.

"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ ігнорувати брехливі заяви окупантів про "турботу" та "відновлення". Вони використовують українські землі лише як ресурс для забезпечення власних військових цілей, залишаючи людей напризволяще та не обтяжуючи себе проблемами місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні.

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