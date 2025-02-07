Генсек Ален Берсе: амбіція Ради Європи – створити трибунал для Путіна вже цього року

Робота над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України триває, і є амбіція створити його у 2025 році.

Таку заяву зробив генсек Ради Європи Ален Берсе, передає «Європейська правда».

«Я нагадаю, що злочин агресії проти України визнала Генасамблея ООН. У березні 2022 року переконлива більшість членів ООН ухвалила резолюцію з визнанням злочину агресії. Але наразі у світі немає суду, який мав би компетенцію розглядати злочин агресії. Тому потрібно створити Спеціальний трибунал, який би займався цим питанням... Не можна просто чекати, коли злочин агресії давно визнаний Організацією Об'єднаних Націй. І якщо суду, який розглядає цей злочин, не існує – нам потрібно його створити! Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року», - заявив Берсе.

Він додав, що треба для цього створити структуру, надати ресурси, зокрема, потрібні прокурори, судді.

Минулого тижня, як відомо, відбулося засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу, на якому знайшли компроміси і рішення з усіх важливих питань.

«Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені. І коли це буде – то Рада Європи готова до наступних кроків. Ми готові діяти хоч зараз. Наша мета – щоб цього року відбулися переговори про текст міжнародної угоди. А потім нам потрібно провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа – і це також має відбутися у 2025 році», - зазначив генсек Ради Європи.

Берсе додав, що дипломатична конференція, на якій буде ухвалено міжнародну угоду, буде «саме такою віхою незворотності для створення трибуналу».