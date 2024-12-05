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Європа планує зробити "вагомий крок" для створення спецтрибуналу щодо Росії до квітня 2025

За словами голови Ради Європи, відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу.

Європа планує зробити "вагомий крок" для створення спецтрибуналу щодо Росії до квітня 2025
Ален Берсе
Фото: swissinfo.ch

Європейські країни разом з Радою Європи працюють над створенням спеціального трибуналу, який займатиметься розслідуванням злочинів Росії внаслідок вторгнення в Україну. 

Про це повідомив президент Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну, повідомляє кореспондент lb.ua. Берсе наголосив, що у квітні країни Європи спільно з Радою Європи зроблять вагомий крок у питанні створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочинах внаслідок російської агресії.

Він зазначив, що "питання створення трибуналу – це процес переговорів. Створити його можна тільки за підтримки великої кількості держав. Ми – це не лише Рада Європи. Якщо потрібно долучитися до того, щоб розробити рамки, в яких ми могли б працювати, ми це зробимо. Крок уперед буде".

Берсе пояснив, що відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу. 

"Єврорада вирішила виключити Росію зі свого складу. Крім того, РФ не є членом Європейського суду й конвенції про права людини. Це дуже зручно і важливо з огляду на процес створення спецтрибуналу", – сказав президент Ради Європи.

Окремо очільник Ради Європи розповів про плани використати російські кошти для відновлення 10 000 зруйнованих окупантами об'єктів. Всі вони повинні бути внесені до реєстру і підтверджені документами. 

"Реєстр – це нова річ. Неможливо створити її без залучення усіх країн і країн «Великої сімки». 10000 випадків руйнування було зареєстровано. Потрібно чітко зʼясувати, до яких категорій вони будуть належати. Він повинен наповнюватися швидше, але прискорювати його неможливо. Ми повинні дотримуватися чіткості під час його заповнення. Віцепремʼєр і Мін'юст був зацікавлений у тому, щоб працювати над цим реєстром. У більшості випадків мова про руйнування приватних будинків. Ми зацікавлені у тому, щоб отримати більше інформації. Це стосується і комісії для подальшої компенсації збитків. Рада Європи має необхідні ресурси, щоб працювати над цим. Для цього ми знаходимося тут, в Україні, щоб просувати його. Він розташований у Гаазі", – пояснив Берне. 

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