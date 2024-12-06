Головне за ніч та ранок п’ятниці, 6 грудня: День Збройних Сил України, атака дронів на Київ, обіцянки Саллівана

У Києві за участі президента відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України. Поблизу монументу Батьківщини підняли найбільший державний прапор.

Участь у заході взяли військовослужбовці, зокрема головнокомандувач Олександр Сирський, а також урядовці.

Зеленський подякував кожному воїну, який став на захист України і в 2014 році, і після початку повномасштабного вторгнення. Понад тисячу днів воїни захищають долю країну зі зброєю в руках.

Подробиці – в новині.

Головнокомандувач Олександр Сирський привітав захисників зі Днем Збройних Сил України.

У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність у попередніх українських військових формувань: січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії.

Зараз ворог той же, що й сто років тому, і українці знову покликані боротися. Збройні Сили України загартовані десятиліттям війни з окупантами, і сучасна армія має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1660 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 750 610 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала Новопустинку, Старі Терни, Іллінку і Новодмитрівку. Всі вони належать до Покровського району.

Також ворог просунувся біля Успенівки, у Кураховому та Романівці.

Уночі захисники збили понад десять російських дронів, що загрожували Києву. За попередніми даними, є падіння уламків, але без серйозних руйнувань і потерпілих.

Ворог запустив БпЛА з різних напрямків, в більшості випадків – поодиноко. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.

У ніч на 6 грудня сили ППО україни збили 32 і 53 запущених Росією безпілотників.

Ворог атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Район пусків дронів – Орел у РФ.

Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, 2 вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Видання The Guardian повідомляє із посиланням на власні джерела у Вашингтоні, що у четвер українська делегація на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Посадовець, який чимало критикувався в українському інфопросторі через свою політику "стримування ескалації", пообіцяв до середини січня надати нашій державі сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.

Окрім того, Салліван нагадав про практично фіналізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів та заявив про пошук "нових шляхів щодо санкцій" проти агресора.

Пресслужба Держкіно повідомила про включення до лонг-листа премії Американської кіноакадемії "Оскар" трьох українських фільмів.

До попереднього списку із 169 стрічок потрапив іронічний детектив у жанрі "пострадянського нуару" "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка, а також документальні "Мирні люди" Оксани Карпович і "Порцелянова війна" Брендана Белломо і Слави Леонтьєва.

"Ля Палісіада" боротиметься за нагороду у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Дві інших стрічки претендуватимуть на статуетку за найкраще документальне кіно, яку минулоріч вперше в історії України здобув вітчизняний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

17 грудня у США визначать шорт-листи із 15 фільмів, з яких журі оберуть топп'ятірку для участі у церемонії нагородження. Оголошення номінантів відбудеться 17 січня, а вручення нагород – 2 березня (ніч на 3 березня за київським часом).

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!