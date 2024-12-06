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Захисники за добу ліквідували 1660 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 750 610 солдатів. 

Захисники за добу ліквідували 1660 окупантів
Боєць 23 ОМБр веде вогонь з кулемету
Фото: 23 ОМБр

Упродовж доби українські захисники знищили 1660 окупантів, 8 ворожих танків, 46 бойових броньованих машин та 20 артсистем. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 750 610 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9514 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,
  • артилерійських систем – 21043 (+20) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3633 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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