Захисники за добу ліквідували 1660 окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1660 окупантів, 8 ворожих танків, 46 бойових броньованих машин та 20 артсистем.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 750 610 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9514 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19518 (+46) од,
- артилерійських систем – 21043 (+20) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 3633 (+3).
Дані уточнюються.