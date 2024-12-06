Захисники за добу ліквідували 1660 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 750 610 солдатів.

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