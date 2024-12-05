Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Сьогодні, 5 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 60 вибухів.

Зокрема, по Глухівській громаді вдарили КАБами, внаслідок чого було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 13 приватних будинків.

Хотінську громаду росіяни атакували з артилерії та дронами, пошкоджено автомобіль.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами.

Великописарівську та Есманьську громади армія РФ атакувала дронами, а Юнаківську - КАБом.

Білопільську та Зноб-Новгородську громади російські військові атакували мінометами та дронами, а Свеську - мінометами.