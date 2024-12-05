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Міноборони заявило, що прискорює закупівлі РЕБ і безпілотників

Зокрема, понад 27% засобів РЕБ були законтрактовані менш ніж за один місяць після кодифікації.

Міноборони заявило, що прискорює закупівлі РЕБ і безпілотників
дрони на озброєнні української армії
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони заявило, що прискорює закупівлі засобів радіоелектронної боротьби і безпілотників.

Як зазначено на сайті відомства, постачальники майже 82% кодифікованих у 2024 році РЕБ та 41% типів БпЛА отримали перші контракти від міністерства менш ніж за три місяці з моменту кодифікації. 

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«Йдеться про такі типи РЕБ, як комплекси протидії БпЛА, тактичні (окопні) РЕБ, апаратно-програмні комплекси протидії БпЛА, а також про такі типи БпЛА: розвідувальні літаки, дрони-крила, deepstrike, ударні камікадзе літакового типу, FPV-камікадзе, ударні коптери-бомбери», – уточнили в Міноборони.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що понад 27% засобів РЕБ були законтрактовані менш ніж за один місяць після кодифікації.

«Цього року на закупівлю різних типів БпЛА Міноборони спрямувало понад 87 млрд грн, з яких понад 59 млрд грн — на далекобійні дрони deepstrike, і ця сума зросте до кінця року»‎, – додав директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

  • Тим часом днями Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умерова щодо скандалу про оборонні замовлення, зокрема - закупівлі неякісних мін.
  • 26 листопада Міноборони заявило, що третій тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. За даними ЗМІ, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч одиниць озброєння.
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