Генштаб ЗСУ: на Курахівський напрям припала третина від усіх боєзіткнень на фронті

Станом на 16.00 5 грудня відбулися 106 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральних штаб ЗСУ.

Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в ройні Круглого.

На Куп’янському українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбили. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Українські захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

Сили оборони також відбили одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

15 разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

На Оріхівському наші бійці відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.