Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: на Курахівський напрям припала третина від усіх боєзіткнень на фронті

Тут зафіксували 35 атак росіян.

Генштаб ЗСУ: на Курахівський напрям припала третина від усіх боєзіткнень на фронті
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 5 грудня відбулися 106 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральних штаб ЗСУ.

Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в ройні Круглого.

На Куп’янському українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбили. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Українські захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

Сили оборони також відбили одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. 

На Курахівському окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

15 разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

На Оріхівському наші бійці відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies