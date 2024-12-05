Домінік Гашек: «Змагання, у яких беруть участь росіяни, коштують людських життів»

Легендарний чеський ексхокеїст Домінік Гашек розповів Lb.ua, що питання відсторонення росіян від змагань не варто подавати як помсту за вторгнення Росії в Україну.

«Українцям потрібно пояснити світові, що питання відсторонення росіян не є помстою, що це – боротьба проти війни. До цієї боротьби потрібно також долучити тих росіян, які публічно виступлять проти війни», – сказав Гашек.

Він також додав, що виступи росіян, які підтримують війну проти України, коштують людських життів.

«Я не чув від жодного українського посадовця пояснень, чому російські атлети не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Я намагаюся пояснити, що відповідальні за це повинні пояснити, що змагання, у яких беруть участь ті росіяни, які підтримують війну, коштує людських життів. Допоки люди не зрозуміють, що будь-які змагання, у яких за нинішніми правилами змагаються росіяни, приносять смерть, ситуація не зміниться. Якщо ти підтримуєш війну, то люди гинуть», – пояснив Домінік.

Нагадаємо, згідно з останніми рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) федерації повинні допускати до міжнародних змагань тих росіян, які публічно не підтримують вторгнення Росії в Україну.

На паризькій Олімпіаді представники РФ і РБ виступали у нейтральному статусі без символіки своїх країн.