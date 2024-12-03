Ферстаппен посварився з Расселом, але приїхав першим: підсумки Гран-прі Катару Формули-1

Провал Норріса, скандал Ферстаппена і Рассела, запекла боротьба за чемпіонство у Кубку конструкторів. Як минув етап формули-1 в Катарі – на Lb.ua.

Конфлікт Ферстаппена і Рассела

Ще до початку основного старту Гран-прі Катару пілоти зуміли вдало підігріти інтерес до цієї гонки. Макс Ферстаппен, який на минулому етапі оформив свою четверту перемогу у сезоні Формули-1, фінішував першим у кваліфікації, вирвавши позицію поул у пілота Mercedes Джорджа Рассела на 0,055 секунди.

Здавалось, що все уже вирішено. Макс стартуватиме першим в основній гонці, аж раптом Джордж Рассел заявив, що нідерландець не чесним способом відібрав у нього перемогу у кваліфікації. Нібито у третьому сегменті Ферстаппен їхав повільно, через що британець, який готувався до своєї фінальної спроби, був змушений уникати контакту. Рассел зачепив гравій, який, на його думку, пошкодив днище боліда і саме це пошкодження завадило йому виграти кваліфікацію.

Фото: EPA/UPG Нідерландець Макс Ферстаппен під час Гран-прі Катару

Аби вирішити конфлікт і розібратись у ситуації, Ферстаппена навіть викликали до стюардів. У підсумку пілота RedBull оштрафували, позбавивши поулу.

«Я не міг повірити, що отримав штраф. Але в якомусь сенсі я вже нічому не дивуюсь у світі, в якому живу. Я не в захваті від цього, але в той чи інший момент потрібно просто перегорнути сторінку. Насправді я просто намагався бути ввічливим, тож, можливо, мені не варто було бути таким. Я не хотів нікого підставляти, хто готувався до швидкого кола. І, роблячи це, бувши ввічливим, ти по суті отримуєш штраф. І це те, що я намагався пояснити, але мені здавалося, що я розмовляю зі стіною.

Коли сидів у кімнаті стюардів, я був дуже здивований тим, що відбувалося. Чесно кажучи, я був дуже розчарованим, тому що, думаю, всі ми тут дуже поважаємо один одного. За своє життя і кар'єру я був у цій кімнаті багато разів з людьми, з якими я брав участь у перегонах, і ніколи не бачив, щоб хтось так сильно намагався когось підставити. Я втратив будь-яку повагу до нього (Рассела)», – сказав Макс після того, як отримав штраф.

Аварія на старті

Хай там як, Ферстаппен все ж забрав своє: вже на першому повороті основної гонки нідерландець обігнав не тільки Джорджа Рассела, а й Ландо Норріса, захопивши лідерство у перегонах. Однак, довго ганятись не довелося – Франко Колапінто із Williams та Естебан Окон з Alpine зіштовхнулися з Ніко Гюлькенбергом з Haas, тож вже на першому колі на трасі з’явився автомобіль безпеки.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Катару

Проблеми Mercedes

Це був не єдиний раз, коли автомобіль безпеки з’являвся на трасі. На середині гонки Гемілтон і Рассел почали скаржитись на боліди, мовляв, керувати ними надзвичайно складно. На 34-му колі Льюїс проколов колесо. Цікаво, що зробив він це синхронно із пілотом Ferrari Карлосом Сайнсом. Саме тоді на трасі знову з’явилась машина безпеки.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен слідує за автомобілем безпеки

На цьому пригоди Mercedes не закінчились: Гемілтон отримав +5 секунд штрафу за фальстарт і зумів фінішувати лише на 12 позиції (стартував шостим, – Lb.ua). Куди краще справи у його партнера по команді. Расселу вдалось фінішувати у зоні очок – четверта позиція. Водночас зауважимо, що розпочинав він гонку першим. Можливо, це карма після конфлікту з Ферстаппеном?

Дуель Ферстаппена і Норріса

Упродовж гонки ці двоє намагались вирішити хто ж з них здобуде перемогу. Як не дивно, на ситуацію вплинув… штраф. Ландо Норріс отримав 10-секундний штраф за те, що не пригальмував після появи жовтого прапора.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс із Mclaren під час гонки

Цікаво, що у трансляцію потрапив момент, коли Ферстаппен вказав команді на те, що Норріс порушив правила. У підсумку все відбулося за планом Макса, адже штраф відкинув Норріса від трійки лідерів. За підсумками змагань він фінішував десятим, а от Ферстаппен без проблем святкував свою першу перемогу у статусі чотириразового чемпіона Формули-1. Друге місце посів Шарль Леклер, відставши від лідера на 6 секунд, третім приїхав Піастрі.

Варто також відзначити китайського пілота Чжоу Гуанью, який сенсаційно став восьмим та заробив дебютні очки у сезоні для Kick Sauber.

Кубок конструкторів

Якщо в особистому заліку Формули-1 все уже вирішено, то в Кубку конструкторів інтрига залишилася. Переможця визначать за підсумками останньої гонки сезону.

Після передостаннього етапу Формули-1 у заліку Кубка конструкторів продовжує лідирувати McLaren з 640 очками. На противагу, Ferrari зберігає шанси на корону.

After 23 races, it all comes down to the finale 😱



McLaren lead Ferrari by 21 points, whilst further back Alpine leapfrog Haas 🔀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xudoKmWf5h — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Залік Кубка конструкторів після Гран-прі Катару (п’ятірка кращих):

Mclaren — 640 Ferrari — 619 RedBull — 581 Mercedes — 446 Aston Martin — 92

Уже за тиждень, 8 грудня, в Абу-Дабі відбудеться останній Гран-прі сезону.