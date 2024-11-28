"Динамо" вп'яте поспіль зазнало поразки в Лізі Європи

В цій грі “Динамо” забило перший гол в цьогорічному розіграші ЛЄ.

Сьогодні, 28 листопада, столичне “Динамо” провело 5-й матч у Лізі Європи.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

У номінально домашньому матчі кияни поступились "Вікторії Плзень" (1:2). Таким чином “Динамо” зазнало п'ятої поразки в основному раунді Ліги Європи 2024/25.

В цій грі “Динамо” забило перший гол в цьогорічному розіграші ЛЄ - на 90+5-й хвилині відзначився Владислав Кабаєв.

В результаті "Динамо" вперше в історії стартує у груповому раунді єврокубків з п'яти поразок поспіль.

У турнірній таблиці "Динамо" посідає останнє, 36-те місце.

Наступний матч Ліги Європи динамівці проведуть 12 грудня з іспанським "Реал Сосьєдадом".