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"Динамо" вп'яте поспіль зазнало поразки в Лізі Європи

В цій грі “Динамо” забило перший гол в цьогорічному розіграші ЛЄ.

"Динамо" вп'яте поспіль зазнало поразки в Лізі Європи
ФК Динамо Київ (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 28 листопада, столичне “Динамо” провело 5-й матч у Лізі Європи.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

У номінально домашньому матчі кияни поступились "Вікторії Плзень" (1:2). Таким чином “Динамо” зазнало п'ятої поразки в основному раунді Ліги Європи 2024/25.

В цій грі “Динамо” забило перший гол в цьогорічному розіграші ЛЄ - на 90+5-й хвилині відзначився Владислав Кабаєв.

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В результаті "Динамо" вперше в історії стартує у груповому раунді єврокубків з п'яти поразок поспіль.

У турнірній таблиці "Динамо" посідає останнє, 36-те місце. 

Наступний матч Ліги Європи динамівці проведуть 12 грудня з іспанським "Реал Сосьєдадом".

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