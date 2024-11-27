Ліга чемпіонів: "Ман Сіті" досі в кризі, дебют українця з "Баєру"

У Лізі чемпіонів розпочався 5-ий тур оновленого основного етапу: у 9 матчах команди спромоглися забити аж 40 голів.

Леверкузенський "Баєр" розбив "Зальцбург" з рахунком 5:0, і цей вечір точно став особливим для 17-річного українського нападника Артема Степанова, який дебютував за дорослу команду "фармацевтів" одразу на рівні єврокубків - він провів на полі заключні 15 хвилин.

Також ігровий час отримав інший українець Олександр Зінченко - і його "Арсенал" теж здобув розгромну перемогу. 5:1 на користь "канонірів" у протистоянні зі "Спортингом", наш збірник вийшов на заміну на 78-ій хвилині.

Щось дивне коїться з "Манчестер Сіті": після п'яти поразок поспіль в усіх турнірах підопічні Хосепа Гвардіоли вигравали у "Феєнорда" 3:0, але дозволили супернику зрівняти у другому таймі. Нічия, яка свідчить про кризу "містян".

Колишні суперники "Шахтаря" "Янг Бойз" та "Аталанта" з'ясовували стосунки між собою - італійці не лишили швейцарцям ані шансу, зафіксувавши рахунок 6:1.

Мінімальні перемоги здобули "Баварія" над "ПСЖ" та "Інтер" над "Лейпцигом". Добряче потішилися іспанські гранди: "Барселона" обіграла "Брест" 3:0, а "Атлетіко" не лишив живого місця на "Спарті" з Праги 6:0. Італійський "Мілан" екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки не без труднощів впорався зі "Слованом" 3:2.