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Українці взяли “cрібло” і “бронзу” на Кубку світу з чирлідингу

За нагороди у Сеулі боролися понад 800 учасників з 17-ти країн і чотирьох континентів.

Українці взяли “cрібло” і “бронзу” на Кубку світу з чирлідингу
Фото: Мінспорту

Українці здобули cрібну та золоту медалі на Кубку світу з чирлідингу, що завершився у Сеулі, повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

За нагороди КС боролися понад 800 учасників з 17-ти країн і чотирьох континентів.

Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва стали срібними призерками у змаганнях фристайл дуетів (Pom Doubles).  У червні цього року наші спортсменки виграли чемпіонат Європи і здобули першу в історії світового чирліденгу ліцензію на Всесвітні Ігри, що відбудуться в китайському Ченду в серпні 2025 року. 

Володарками Кубка світу стали спортсменки зі США. Бронзові медалі на рахунку дуета з Австралії.

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У змаганнях хіп хоп дуетів наші чемпіони Європи Юлія Лека та Дмитро Лека підтвердили свій високий клас, виборовши бронзові медалі. Володарями Кубка світу стали спортсмени з Японії. Срібні медалі у дуета з Китаю.

Фото: Мінспорту

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