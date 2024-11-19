У Лізі націй визначено всіх учасників 1/4 фіналу

Вісім топ-збірних у березні зіграють за путівки до "фіналу чотирьох".

За день до офіційного завершення групового етапу розіграшу футбольної Ліги націй у дивізіоні A визначилися усі чвертьфіналісти.

Нічия Хорватії та Португалії в очній зустрічі в групі 1 влаштувала обидві команди - Роналду та компанія покрокували до плей-оф з першого місця, а "картаті" з другого, залишивши позаду Шотландію та Польщу.

Іспанія у драматичному поєдинку вирвала перемогу над Швейцарією завдяки пенальті, призначеному на третій компенсованій хвилині - рахунок 3:2. А Данії для потрапляння в 1/4 фіналу було важливо не програти сербам, з чим вони й упоралися, звівши матч до сухої нічиєї.

Також боротьбу за трофей Ліги націй продовжать Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди. У грудні жеребкування визначить склад чвертьфінальних пар.

Перша стадія плей-оф складатиметься з двох матчів, що будуть зіграні у березні 2025 року. Переможці потраплять до традиційного "фіналу чотирьох", де права на помилку вже не буде. Півфінали та фінал прийматиме одна з країн-учасниць у червні.