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У Лізі націй визначено всіх учасників 1/4 фіналу

Вісім топ-збірних у березні зіграють за путівки до "фіналу чотирьох".

У Лізі націй визначено всіх учасників 1/4 фіналу
Фото: twitter.com/UEFA

За день до офіційного завершення групового етапу розіграшу футбольної Ліги націй у дивізіоні A визначилися усі чвертьфіналісти. 

Нічия Хорватії та Португалії в очній зустрічі в групі 1 влаштувала обидві команди - Роналду та компанія покрокували до плей-оф з першого місця, а "картаті" з другого, залишивши позаду Шотландію та Польщу. 

Іспанія у драматичному поєдинку вирвала перемогу над Швейцарією завдяки пенальті, призначеному на третій компенсованій хвилині - рахунок 3:2. А Данії для потрапляння в 1/4 фіналу було важливо не програти сербам, з чим вони й упоралися, звівши матч до сухої нічиєї. 

Також боротьбу за трофей Ліги націй продовжать Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди. У грудні жеребкування визначить склад чвертьфінальних пар.

Перша стадія плей-оф складатиметься з двох матчів, що будуть зіграні у березні 2025 року. Переможці потраплять до традиційного "фіналу чотирьох", де права на помилку вже не буде. Півфінали та фінал прийматиме одна з країн-учасниць у червні.

  • Збірна України грає у дивізіоні B, де для збереження прописки зобов'язана у вівторок перемагати Албанію.
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