Перспективи Довбика в «Ромі»: третій тренер і шість голів за три місяці

Подібний сценарій явно не на користь Довбику, який адаптується в новій команді й країні. В умовах турбулентності форвард не демонструє того рівня гри, до якого звикли уболівальники. Ба більше, новий тренер, хто б це не був, може стати проблемою для Артема. Про перспективи українського Пічічі в місті, до якого ведуть усі дороги, — на LB.ua .

10 листопада керівництво римської «Роми» звільнило головного тренера команди Івана Юрича. З моменту переїзду українського форварда Артема Довбика до римлян це друга зміна наставника. Раніше команду залишив легендарний ексфутболіст і тренер «Роми» Даніеле Де Россі.

Перспективний проєкт чи дитячий садок?

Улітку 2024 року на українського форварда «Жирони» Артема Довбика розпочали справжнє полювання. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги: виграв нагороду імені Пічічі — тож став ціллю кращих клубів світу. Серед охочих придбати гравця вирізнялися «Рома» й «Атлетіко Мадрид».

У ЗМІ була інформація, що «матрацники» не проти підписати футболіста, однак гарантувати йому місце у стартовому складі не можуть. Це й не дивно, адже в активі вони мали таких майстрів, як Антуан Грізманн і Гуліан Альварес (приєднався до команди влітку). «Рома» ж, навпаки, за словами інсайдерів, запропонувала українцеві якнайкращі умови й запевнила в достатній кількості ігрового часу. «"Рома" — це перспективний проєкт», — заявив Артем Довбик після офіційного оголошення про перехід до стану «вовків».

Фото: EPA/UPG Артем Довбик у складі римської "Роми"

Чи готовий він повторити ці слова — питання риторичне. Перший тривожний дзвіночок пролунав 18 вересня. Керівництво римлян звільнило тренера Даніеле Де Россі. Тоді як саме коуч наполіг підписати Довбика. За інформацією Tuttomercatoweb, Даніеле конфліктував зі спортивною директоркою Ліною Сулуку — боси «Роми» стали на її бік. Серед причин — незадовільні виступи команди: три очки в чотирьох турах італійської Серії А (три нічиї та поразка). До речі, невдовзі спортивна директорка теж пішла у відставку.

На заміну італійцеві прийшов хорват Іван Юрич, але стан справ не покращав. Навпаки, команда здобула чотири перемоги у 12 матчах і програла п'ять разів. Юрич став найгіршим тренером римлян за 20 (!) років, лише підтвердивши безлад у «Ромі». Імені нового коуча досі не оголосили, тому гравці пішли на міжнародну паузу у стані невизначності.

Довбик — заручник обставин

Проблема тренерської ланки не могла не вплинути на якість гри команди та її окремих гравців. Будемо відвертими, ні Де Россі, ні Юрич не організували якісної роботи. У першій половині сезону 2024/2025 «Рома» мала розібраний вигляд, а футболісти, здавалося, виходили на поле без чіткого плану на гру.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик біля м'яча під час поєдинку "Роми"

Особливо це вплинуло на Довбика — футболіста, який потребує підтримки півзахисників для вдалої гри. Заслужений тренер України В’ячеслав Грозний у розмові з LB.ua заявив, що Артем не отримує в новій команді того рівня підтримки партнерів, який мав у «Жироні».

«Довбик узяв таку висоту минулого сезону, яку навіть складно осягнути. Найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги, перший серед українців. Його успіх був пов’язаний як з індивідуальними якостями, так і з командною грою. У "Жироні" гра була побудована довкола форварда. Мічел, тренер "Жирони", працював над тим, щоб м’яч якомога частіше потрапляв до Артема, який, маючи відповідний клас, реалізовував [моменти]. Довбик — професіонал, якому варто пройти складний період своєї кар’єри. У "Ромі" він уже грає по-іншому. Це видно навіть під час його виступів за збірну України, адже Артем навіть пропонує себе не так, як було за часів гри в Іспанії», — переконаний екстренер.

Фото: EPA/UPG Українець Артем Довбик під час матчу

У підсумку Артем не демонструє тієї результативності, яка була в Іспанії. Адаптація в новій команді тут не аргумент, адже найкращим бомбардиром Ла Ліги він став у своєму дебютному сезоні. В 11 матчах Серії А Артем відзначився чотири рази, ще два рази Довбик забив у Лізі Європи УЄФА. Наприклад, минулого сезону він відзначився 10 разів у стартових 16 поєдинках іспанської Прімери.

Що не так з грою «вовків»?

Не радує і «Рома». Команда йде 12-ю в Серії А, набравши лише 13 очок у 12 поєдинках. Це свідчить про те, що проблема не в українцеві, а у грі колективу загалом. Римляни грають із трьома захисниками, але при цьому багато пропускають — 17 м’ячів. Лише «Удінезе» пропустило більше серед команд, які розташовані вище за «Рому» в турнірній таблиці.

Окрім того, команда не забиває багато, спромігшись лише на 14 голів, чотири з яких в активі Довбика. Щоб покращити стан справ, першочергово слід налагодити гру. Питання в тому, хто з тренерів захоче очолити команду, у якій причиною для звільнення може стати конфлікт зі спортивним директором.

Фото: EPA/UPG Український форвард Артем Довбик в оточенні суперників

Хто б не прийшов на цю посаду, від форварда класу Довбика він не відмовиться. Артем посів 29 місце за підсумками голосування за володаря «Золотого м’яча», а це красномовне свідчення того, наскільки сильним він є і може бути в майбутньому. З цим згоден і В’ячеслав Грозний.

«Зараз у "Роми" складний період, але все буде добре.Тут більше проблема в тому, що "Рома" не настільки добре обслуговує нападника, як нам хотілося б. І річ не в Довбику. Система гри команди повинна змінитися. Вони повинні грати в комбінаційний футбол, за якого форвард не буде ізольованим від партнерів по команді. Довбик — гравець команди, якісний футболіст, який уже показав, що за правильного підходу може повний мішок набити. Йому варто добре відіграти за збірну України, допомогти команді перемогти й повернутися до Рима з новими силами й хорошим настроєм», — підсумував Грозний.

Артем Довбик уже приєднався до штабу національної збірної України з футболу, але може пропустити матчі листопадового збору через травму. За інформацією пресслужби «Роми», ім’я нового головного тренера команди оголосять днями.