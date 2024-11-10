Бокс: Чухаджян вдруге поступився Еннісу рішенням суддів

Українець не зміг стати чемпіоном світу з боксу.

Карен Чухаджян у бою проти Джарона Енніса.

Український боксер Карен Чухаджян поступився Джарону Еннісу одностайним рішенням суддів у бою за пояс чемпіона світу за версією IBF.

Про це повідомили DAZN Boxing.

Карен непогано розпочав бій, відзначившись серією влучних ударів. Обидва боксери намагалися не форсувати події, діючи виважено.

Однак, у п’ятому раунді Чухаджян побував у нокдауні після вдалої серії американця в голову. Кінцівка бою була за Еннісом.

У підсумку судді віддали перемогу Джарону – 119:107, 117:109, 116:110.

Таким чином українець Карен Чухаджян вдруге поступився американцю Джарону Еннісу у бою за пояс чемпіона світу за версією IBF.

Нагадаємо, у січні 2023 року американець теж переміг українця одностайним рішенням суддів.