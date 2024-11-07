Ліга чемпіонів: 9 сейвів Трубіна не врятували "Бенфіку" від поразки

Український голкіпер - один з героїв матчу у Мюнхені.

Воротар національної збірної України Анатолій Трубін має шанс потрапити до символічної збірної 4-го туру Ліги чемпіонів. Наш співвітчизник творив дива у воротах "Бенфіки" проти мюнхенської "Баварії", проте зберегти свої володіння на замку все ж не зміг.

На рахунку Трубіна аж 9 сейвів, але проти удару Джамала Мусіали на 67-ій хвилині протистояння на "Фусбаль Арена Мюнхен" українець вже був безсилим. В атаці у "орлів" нічого не вийшло, тож вони мають завдячувати кіперу за те, що поразка видалася лише мінімальною.

Повернувся на поле у головному клубному турнірі Європи Олександр Зінченко - українець отримав близько 10 хвилин ігрового часу у матчі його "Арсенала" з "Інтером". "Каноніри" поступилися через гол Чалханоглу з пенальті.

"Барселона" провчила прихильних до російських грошей сербів з "Црвени Звезди" - на виїзді каталонці відвантажили супернику 5 м'ячів, пропустивши двічі. У поляка Роберта Левандовського дубль.

Кривдниця "Шахтаря" "Аталанта" обіграла "Штутгарт" 2:0, "Брест" продовжив набирати очки у дебютній Лізі чемпіонів перемогою над "Спартою", "Атлетіко" у Парижі виявився сильнішим за "ПСЖ" 2:1, а "Зальцбург" досить несподівано обіграв на виїзді "Феєнорд" 3:1.