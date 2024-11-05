Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі Ліги Націй

Два капітани команди не потрапили до списку.

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров оприлюднив список гравців, які готуватимуться до двох заключних матчів групового етапу Ліги Націй.

Як пише Українська асоціація футболу, дебютний виклик отримав хавбек Єгор Ярмолюк, який виступає за англійський "Брентфорд". Повернулися після травми Володимир Бражко, Віктор Циганков, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. Не відмовився тренерський штаб і від жовтневих дебютантів - Іван Калюжний, Олександр Назаренко та Дмитро Криськів теж у списку.

Натомість навіть до групи резервістів не потрапив один з найкращих бомбардирів в історії збірної, її капітан Андрій Ярмоленко, а Тарас Степаненко, який теж неодноразово вдягав капітанську пов'язку, вперше за тривалий час випав з основного списку.

На Україну, яка посідає останнє місце в групі Ліги Націй, чекають два виїзних поєдинки: 16 листопада у Тбілісі проти Грузії та 19 листопада у Тірані проти Албанії.

Список гравців, викликаних до збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).