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Молодіжна збірна з футболу завершить рік спарингами з топ-суперниками

Команда Унаї Мельгоси розпочне підготовку до фінальної стадії Євро-2025.

Молодіжна збірна з футболу завершить рік спарингами з топ-суперниками
Фото: УАФ

Збірна України з футболу U-21 у листопаді матиме можливість перевірити сили на тлі елітних європейських команд. Українська асоціація футболу підтвердила спаринги "молодіжки" з однолітками з Португалії та Італії.

Оскільки команда під керівництвом Унаї Мельгоси виконала завдання і потрапила до фінальної частини Євро-2025 одразу після завершення відбіркового групового турніру, то "синьо-жовті" матимуть два вільних слоти для контрольних ігор. 

Обидва протистояння відбудуться на виїзді - спершу 15 листопада у португальському місті Алверка поблизу Лісабона, а згодом 19 листопада в італійській Спеції.

3 грудня у Братиславі відбудеться жеребкування групової стадії Євро-2025. Сам турнір прийматиме Словаччина з 11 до 28 червня наступного року.

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