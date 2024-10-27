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УПЛ: «Динамо» на останніх хвилинах врятувалося від поразки у матчі з «Шахтарем»

«Гірники» завершили матч у меншості.

УПЛ: «Динамо» на останніх хвилинах врятувалося від поразки у матчі з «Шахтарем»
"Динамо" – "Шахтар" в УПЛ.
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» на своєму полі зіграло внічию з «Шахтарем» (1:1) в 11-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба киян.

На 48 хвилині рахунок у матчі відкрив Микола Матвієнко: він зміг відгукнутися на подачу з кутового й прошив ударом головою Георгія Бущана. За 12 хвилин півзахисник «Шахтаря» Дмитро Криськів отримав червону картку і завчасно залишив межі поля. 

Кияни відігралися на 89 хвилині зусиллями Олександра Караваєва. Він отримав пас від Владислава Дубінчака й потужно пробив низом.

За підсумками українського класичного матчу «Динамо» продовжує очолювати УПЛ з 26 очками в активі.

«Шахтар» йде четвертим – 20 пунктів після 10 матчів.

Нагадаємо, «Олександрія» з однойменного міста посідає другу сходинку в УПЛ, маючи однакову кількість очок з «Динамо», але гіршу різницю забитих і пропущених голів. 

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