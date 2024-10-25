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Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх

Досягнення українки остаточно підтвердили на найвищому рівні.

Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Ярослава Магучіх
Фото: x.com/diamond_league

Міжнародна федерація легкої атлетики повідомила на своєму сайті про ратифікацію світового рекорду у жіночих стрибках у висоту, встановленого українкою Ярославою Магучіх.

Попри те, що з моменту історичного досягнення минуло вже майже чотири місяці, лише зараз організація офіційно підтвердила, що наша співвітчизниця оновила рекорд, який тримався аж з 1987 року. Новий орієнтир для усіх учасниць змагань - 2 метри 10 сантиметрів, на 1 сантиметр вище, ніж стрибнула богарка Стефка Костадінова.

За час між стрибком та його ратифікацією Магучіх встигла стати олімпійською чемпіонкою та виграти фінал "Діамантової ліги".

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