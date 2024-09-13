Ярослава Магучіх виграла фінал “Діамантової ліги”

Це вже третя поспіль перемога Магучіх.

Ярослава Магучіх бере участь у стрибках у висоту під час фіналу Світової легкоатлетичної Діамантової ліги 13 вересня 2024 року

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла фінал “Діамантової ліги”.

Про це повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту.

На змаганнях у бельгійському Брюсселі Магучіх перемогла з результатом 1.97 м. Вона взяла цю висоту з першої спроби, а її найближча конкурентка, австралійка Нікола Оліслагерс, лише з другої.

Потім обидві спортсменки штурмували висоту 2.01 м, але безуспішно.

Друга представниця України у цьому фіналі, бронзова призерка Олімпіади-2024, Ірина Геращенко посіла третє місце з результатом 1.92 м.