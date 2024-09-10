Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 вересня, збірна України з футболу зустрінеться з Чехією у другому турі цьогорічного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Владислав Ванат (праворуч) бореться за м'яч проти чеха Вітіка у матчі Ліги націй УЄФА.

Основні статистичні показники матчу (Чехія – Україна): володіння м'ячем (40:60), удари (13:16), удари в площину воріт (6:4), кутові (0:8), фоли (17:15), жовті картки (5:2).

Другий тайм завершено! Друга поразка поспіль для збірної України з футболу.

Лічені секунди до фінального кінця.

90+5. Знову пробив!!! Повз.

90+4. Малиновський знову пробив у блок.

90+3. Давайте на фінальну спробу забити, хлопці. Судакооооооов!!!! З кута пробив Георгій, але Коварж м'яч відбив..

90+1. Малиновський наважився на удар, але заробив черговий кутовий. Руслан лежав довго після зіткнення, але, на щастя, підвівся.

90. Шотландський арбітр додав шість хвилин до основного часу матчу.

89. Циганков отримав пас після забігу Тимчика й прострілив на дальній кут – кутовий.

87. Українці несуться вперед. Потрібен гол, а краще – два.

85. Піхальоноооооооок!!! Олександр отримав пас від Мудрика й пробив, але м'яч полетів одразу в руки голкіпера.

Піхальонок вийшов замість Зінченка.

84. Судакоооооов!!!!!!! Залишає Реброва й Україну у грі!!! Георгій замкнув пас Циганкова й вразив ворота Чехії! Браво!!! Є ще шанс!

82. Жовта картка для Яремчука. Роман дав по голові опоненту.

81. Подвійна заміна у Чехії: Кушей і Шик замінили Шульца й Хори.

80. Ще дві заміни в України: Яремчук і Малиновський вийшли замість Ваната й Степаненка.

78. ГОЛ! Соучек розвів Трубіна і м'яч по різних кутах, забивши третій м'яч збірної Чехії.

77. Матвієнко зіграв рукою – пенальті у ворота України.

76. Арбітр несподівано піщов дивитися VAR...

75. Хори спалахнув після фолу Мудрика, але крайніми виявилися Миколенко й Матвієнко. Чех зрозумів, що з цими хлопцями краще не гратися й пішов собі до своїх.

74. Автор двох голів Шульц важко дихає, набігався чоловік. Він – герой матчу, щоб там далі не трапилося.

73. Зінченко обрізався у простому епізоді, але за мить обрізалися чехи. Парад помилок на полі.

72. Циганков п'ятою намагався переправити м'яч у ворота після прострілу, але Коварж спокійно зафіксував м'яч у руках.

Цих моментів ніхто не згадає, якщо ми знову програємо...

70. Мудрииииииииииик!!! Михайло накрутив двох суперників на фланзі й пробив низом – м'яч пролетів поряд із правою стійкою. Судаков встиг заробити жовту картку...

69. Відповідь від Реброва: Циганков і Судаков вийшли на поле, а Ярмоленко і Шапаренко пішли відпочивати.

68. Чеський футболіст Зелени піддався на флешмоб і заробив жовту картку.

64. Подвійна заміна у Чехії: Лінгр і Гложек замінили Провода й Черни.

63. Ванат опинився сам-самісінький на правому куті штрафного майданчика чехів після подачі Зінченка й потужно пробив – зовсім трішки не влучив у правий нижній кут.

62. Пам'ятаєте, що ми казали про Зінченка? Забудьте.

61. Соучек поповнив ряди "нагороджених" жовтою карткою. Капітан Чехії пройшовся по гомілкостопу Віталія.

60. Замініть хтось Зіну на подачі кутових. Не йде Сашкові сьогодні, і це не означає, що з ним щось не так. У житті трапляється й таке.

59. Забарнииииииииий! Ілля увімкнув Серхіо Рамоса й на швидкості пробіг трьох суперників, увірвався до штрафного майданчика чехів і заробив кутовий.

58. Маестро Ярмоленко! Андрій зміг зберегти м'яч у скрутному становищі, але, на жаль, розвинути атаку не вдалося.

57. Можеш красиво, Михайле! Мудрик елегантно черпачком перевів м'яч на Тимчика, але останній не зміг обробити м'яч у штрафному майданчику українців.

Панове, не зупиняйтеся!

55. Ярмоленко першим опинився з м'ячем після відскоку й вийшов на ворота Коваржа – удар капітана заблокували.

54. Мудрика знову нахабно збили! Цього разу жовту картку заробив Черни.

53. Шапаренко нарешті зрозумів, що саме він повинен розігрувати м'яч у центральному полі.

51. Не знаємо, що Ребров сказав підопічним упродовж перерви, але українці діють більше впевнено й напористо!

50. Здається, Михайло Мудрик читає LB.ua! Вінгер почав брати гру на себе і, видно, це проблема для гравців Чехії.

48. Вітік зрізав підкатом Мудрика на фланзі й теж побачив перед собою жовту картку.

47. Крейчі без вагань пішов у жорстке зіткнення й отримав жовту картку.

46. Жорстко розпочали чехи: фолять, несуться, ніг не прибирають.

Другий тайм розпочався!!!

Основні статистичні показники першого тайму (Чехія – Україна): володіння м'ячем (52:48), удари (7:7), удари в площину воріт (2:1), фоли (8:9), кутові (0:1).

Перерва!!!

45. Немає сечі терпіти ці борошна!!! Гоооооооооооол!!! Шульц отримав шанс на удар після низки рикошетів і штовханини, фактично з-меж штрафного майданчика забив "цвях" у правий кут воріт Трубіна – 2:1. Йдемо на перерву засмученими.

44. Степаненко підчистив навіс суперників і подарував партнерам шанс на контратаку. Цього разу організувати швидкий випад не вдалося.

43. Цензурних слів щодо якості роботи українців з м'ячем немає... Мудрик не зміг обробити простий пас...

42. Щедрий Зінченко на прийомі буквально подарував Соучеку шанс пробити і той пробив. М'яч пролетів повз ворота Трубіна.

41. Миколенко не зміг обробити м'яч на фланзі й віддав його суперникові. Робота з ігровим приладом поки близька до жахливої.

39. Мудрика намагалися знайти довгим кросом, але Михайло не встиг за м'ячем. Вам може здатися, що ми упереджено ставимося до вінгера, але цього разу він не винен. І ми взагалі хочемо, щоб він став українським Мбаппе. Хоча б Коноплянкою...

38. Чернииии! Вінгер Чехії наважився на дальній удар і ледь не влучив у лівий кут ворті Трубіна! Фортуна повернулася до нас правильним місцем і відвела м'яч за пів метра від площини воріт України.

36. ГООООООООООООООО!!! Ванаааааааааааааат!!!! Шапаренко отримав м'яч на куті штрафного майданчика й виписав Владиславу філігранний пас верхом – український форвард вразив лівий кут воріт і зрівняв рахунок у матчі.

35. Чехи ввімкнули пресинг, але, на щастя, Забарний зміг спокійно вийти з-під пресингу.

34. Мудрик прострілив з лівого флангу, але Черв вибив м'яч на кутовий. Забарний після кутового пробив по воротах – м'яч від поперечини вийшов за поле.

33. Маестро, Анатолію! Трубін спокійно вийшов з воріт і зафіксував м'яч у руках.

32. Зінченко сфолив ближче до власних воріт. Чехи налаштовані на дальній крос у штарфний майданчик.

30. У центрі поля українцям не вистачає деригента. Атаки розпочинає Ярмоленко й Мудрик, а ось з середини поля гострих пасів немає поки.

29. Мудрик намагався знайти партнера по команді пасом у штрафний майданчик, але Ваната цього разу не було на посту.

28. Ребров біля лінії поля виглядає сконцентрованим. Нервує, але не істерить. Мав би, якщо чесно.

27. Українці намагалися гуртом добігти до воріт суперника, але Ванат, Мудрик і Ярмоленко не змогли розібратися у штрафному майданчику Чехії і втратили шанс на гол, на хороший удар хоча б.

26. Зінченко й Шапаренко сховалися за спинами суперників. Захисники водночас не можуть розпочати атаку. Не хочемо кидати каміння у наших збірників, але поки здається, що кожен у цій команді сам по собі.

25. А чоловік жорсткий у складі України буде? Дати б зрозуміти чехам, що ми теж вміємо зіграти жорстко.

24. Ярмоленко у простому епізоді мав проблеми з прийомом м'яча, але викрутився й уник обрізки. Після цього його вдарили по нирках...

23. Мудрик нарешті відгукнувся на пас на лівому фланзі, але наздогнати м'яч не зміг.

21. Ааааааааа!!!! Шапаренко одразу отримав шанс на реабілітацію, опинився біля воріт і дещо квапливо пробив по воротах. М'яч після рикошету відскочив до Зінченко, а останній не зміг відпасувати на Ярмоленка.

20. Гоооооол! Шапаренко не зміг приборкати м'яч і віддав його Черни, який прострілив на Шульца – той в дотик вразив пусті ворота Трубіна...

19. Вибачте, а де Михайло Мудрик?... Чоловіка на полі ми поки не бачимо.

18. Упродовж стартових хвилин чехи мали три шанси відзначитися. Цей факт насторожує, на правду.

17. Соучек перспективно відкрився у штрафному майданчику Трубіна, отримав пас, але не зміг обробити м'яч – "круглий" зрадливо покотився до українського голкіпера.

16. Небезпечно!!! Провод відгукнувся на простріл партнера по команді й пробив у дотик по воротах Трубіна – м'яч після рикошету полетів до рук Анатолія.

15. Цоуфал, до речі, колишній одноклубник Ярмоленка часів виступу за "Вест Гем", активно підключається до атаки. Мудрику й Миколенку варто бути обачними.

14. Шапаренко ліктем зустрів Черни в центрі поля й заробив фол. Інколи потрібно й так зіграти.

13. Ванат пресингував спочатку Крейчі, а потім Зелени! Видряпати м'яч не вдалося, але, як то кажуть, дорога під силу тому, хто йде!

12. Сказати, що чехи не цураються грати жорстко, – це нічого не сказати.

11. Шульц нагадав Мудрику про лондонські будні й штовхнув Михайла у спину.

10. Матвієнко на досвіді випередив Черни на фланзі й нівелював перспективну атаку Чехії. Досвід не проп'єш!

9. Гойдалки на полі! Ванат обікрав чеських захисників і отримав шанс на гол, але пробив зовсім невлучно з вигідної позиції...

8. Зелени несподівано підключився до атаки й під кутом вийщов на ворота Трубіна – Анатолій зміг врятувати наші ворота!

7. Зінченка відверто поклали на газон, штрафний для українців. Матвієнко відгукнувся на подачу Мудрика і пробив головою вище воріт. З почином, панове.

6. Українці почали контролювати м'яч, зокрема зусилями Забарного і Матвієнка! Головне не загратися у контроль заради контролю.

5. Вінгер Чехії Черни намагався виконати якийсь чудернацький пас, але буквально віддав м'яч Трубіну. Подякуємо добродію!

4. Арбітре, що сталося?... Ваната відверто штовхнули в спину у штрафному майданчику Чехії, але суддя залишився невблаганним.

3. Відчутно, що чехи грають вдома. Не дарма коуч Чехії Гашек акцентував на важливості сьогоднішнього поєдинку.

2. Збірна України намагається не форсувати події на полі. Зустрічають суперників біля центру поля.

1. Чехи розіграли м'яч з центру поля. Господарі поля одразу завантажили м'яч у штрафний майданчик українців, але довгий навіс залишився без адресатів.

Матч розпочався!!!

21:44. Команди уже на полі! Українців вивів капітан Андрій Ярмоленко! Давай, Бізоне!

21:40. Гляньте поки, як наша команда приїжджала на базу!

21:35. Матч проти Чехії, до слова, – це чудова можливість реабілітуватися після поразки від Албанії.

21:30. За 15 хвилин розпочнеться поєдинок між Україною і Чехією!

21:13. Якщо у вас буде змога переглянути пряму трансляцію гри, то це можна зробити на місцевих телеканалах суспільного мовлення та на телеканалі «Футбол Перший» медіасервісу MEGOGO.

21:10. Заходимо до роздягальні національної команди! Віримо у вас, козаки!

Фото: Дан Балашов/УАФ Роздягальня збірної України перед грою з Чехією.

20:50. Переживаєте? Чехія поступилася лише одного разу в десяти останніх домашніх (!) матчах…

20:45. Одинадцятка Чехії на гру: Коварж – Вітік, Крейчі, Зелени –Цоуфал, Соучек, Черв, Провод – Черни, Хори, Шульц.

20:42. Стартовий склад збірної України на поєдинок: Трубін – Миколенко, Забарний, Матвієнко, Тимчик – Степаненко, Зінченко, Шапаренко – Мудрик, Ванат, Ярмоленко.

20:40. Увага! Форма команд для вас, щоб не плутали. Жовта – наша, червона – не наша!:)

Фото: УАФ Форма збірної України на гру з Чехією.

Фото: УАФ Форма Чехії на гру зі збірною України.

20:37. Історичний екскурс для вас! Україна й Чехія грали між собою 5 разів! У двох матчах перемогу святкували "синьо-жовті", в одному – чехи, а ще два поєдинки завершилися внічию.

20:35. Чехи прийматимуть сьогодні наших козаків на Eden Arena у Празі. Гляньте, нормальна поляна!

Фото: Дан Балашов/УАФ Eden Arena у Празі, Чехія.

20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за поєдинком другого туру Ліги націй між Україною і Чехією. Наша редакція підготувала для вас анонс поєдинку, в якому ви можете дізнатися, в якому настрої команди підходять до гри (СПОЙЛЕР: в обох таборах настрій такий собі, м'яко кажучи)!

9 липня 2024 року. Прага. "Eden Arena". Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +17С.

Ласкаво просимо на матч другого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Чехією.

Стартові склади:

Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черни, Хори, Шульц.

Головний тренер – Іван Гашек (Чехія).

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Шапаренко, Мудрик, Ванат, Ярмоленко.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр - Джон Бітон (Шотландія).