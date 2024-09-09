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Підсумки Паралімпіади-2024: як виступили українці

Париж офіційно сказав «au revoir» (укр. – прощавай) Паралімпійським іграм-2024. Очевидно, ці змагання увійдуть в історію. Щонайменше, завдяки виступам українських атлетів, які в умовах війни проти Росії змогли здобути понад 80 медалей. Про виступи збірної України на Паралімпіаді-2024 – в матеріалі LB.ua.

Підсумки Паралімпіади-2024: як виступили українці
Збірна України з пара плавання після перемоги у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Українці на Паралімпіаді-2024 

На Паралімпійських іграх-2024 Україну представили 140 атлетів: 96 чоловіків та 44 жінки. Наші спортсмени змагались у 17 з 22 видах спорту – це рекорд в паралімпійській історії нашої держави. Українці боролись за нагороди у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та волейболі сидячи.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов зі золотою медаллю Паралімпійських ігор-2024 на нагородженні.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Український легкоатлет Ігор Цвєтов зі золотою медаллю Паралімпійських ігор-2024 на нагородженні.

Упродовж турніру Україна виборола 82 нагороди – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових. Справді знаковими стали медалі у голболі («срібло») й боччі («бронза»), у яких наша команда була представлена вперше в історії.

Збірна України з голболу під час Паралімпійських ігор-2024.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Збірна України з голболу під час Паралімпійських ігор-2024.

«Синьо-жовті» стали сьомими в медальному заліку, а також посіли п'яте місце за кількістю здобутих нагород.

Усі медалі України за видами спорту на Паралімпіаді-2024:

40: плавання (8 золотих + 15 срібних + 17 бронзових медалей)

19: легка атлетика (8 + 6 + 5)

5: дзюдо (3 + 0 + 2)

4: настільний теніс (1 + 1 + 2)

3: веслування на байдарках і каное (1 + 1 + 1), велоспорт (1 + 1 + 1), фехтування (0 + 1 + 2)

2: паверліфтинг (0 + 1 + 1)

1: голбол (0 + 1 + 0), академічне веслування (0 + 1 + 0), бочча (0 + 0 + 1)

Перемогу у загальному заліку святкував Китай, який також став лідером за кількістю нагород. Загалом китайці здобули 220 медалей (94 + 76 + 50). 

Українські мультимедалісти

Одразу двадцятеро українських спортсменів завершили Паралімпіаду у статусі мультимедалістів. 

Український мультимедаліст Андрій Трусов зі срібною медаллю Паралімпійських ігор-2024.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Український мультимедаліст Андрій Трусов зі срібною медаллю Паралімпійських ігор-2024.

Лідером за кількістю здобутих медалей на Іграх серед українців став плавець Андрій Трусов – виборов два «золота» та три «срібла». У списку всіх мультимедалістів Ігор він посів 26-те місце. По чотири медалі здобули плавці Анна Стеценко (1 + 2 + 1), Денис Остапченко (1 + 2 + 1) та Данило Чуфаров (0 + 2 + 2).

Найтитулованішою спортсменкою Паралімпіади стала 19-річна китайська плавчиня Цзян Юйянь – на її рахунку сім золотих нагород. 

Зустрічайте нових найтитулованіших українських паралімпійців 

До старту цьогорічних змагань перше місце за кількістю медалей ділили чотири українських спортсмени: Максим Крипак, Максим Веракса, Віктор Смирнов та Олена Акопян – у кожного по 15 нагород. Після Ігор у Парижі на перше місце за кількістю нагород вийшли два плавці – Максим Веракса та Євгеній Богодайко – по 16 медалей. 

Українські паралімпійці Максим Веракса (ліворуч) і Ярослав Денисенко (праворуч) після здобуття срібної й золотої медалей відповідно.
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Українські паралімпійці Максим Веракса (ліворуч) і Ярослав Денисенко (праворуч) після здобуття срібної й золотої медалей відповідно.

40-річний Веракса – учасник п’яти Паралімпіад – на Іграх у Парижі здобув «срібло» на 100-метрівці вільним стилем. Богодайко ж досягнув показника у 16 нагород за чотири Паралімпіади. Цьогоріч плавець став мультимедалістом, здобувши дві «бронзи».

Нагадаємо, на літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Тоді Україна стала шостою в медальному заліку і п'ятою за кількістю нагород.

Діана Звягінцева
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