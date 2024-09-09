Підсумки Паралімпіади-2024: як виступили українці

Париж офіційно сказав «au revoir» (укр. – прощавай) Паралімпійським іграм-2024. Очевидно, ці змагання увійдуть в історію. Щонайменше, завдяки виступам українських атлетів, які в умовах війни проти Росії змогли здобути понад 80 медалей. Про виступи збірної України на Паралімпіаді-2024 – в матеріалі LB.ua.

Збірна України з пара плавання після перемоги у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Українці на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх-2024 Україну представили 140 атлетів: 96 чоловіків та 44 жінки. Наші спортсмени змагались у 17 з 22 видах спорту – це рекорд в паралімпійській історії нашої держави. Українці боролись за нагороди у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та волейболі сидячи.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Український легкоатлет Ігор Цвєтов зі золотою медаллю Паралімпійських ігор-2024 на нагородженні.

Упродовж турніру Україна виборола 82 нагороди – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових. Справді знаковими стали медалі у голболі («срібло») й боччі («бронза»), у яких наша команда була представлена вперше в історії.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Збірна України з голболу під час Паралімпійських ігор-2024.

«Синьо-жовті» стали сьомими в медальному заліку, а також посіли п'яте місце за кількістю здобутих нагород.

Усі медалі України за видами спорту на Паралімпіаді-2024:

40: плавання (8 золотих + 15 срібних + 17 бронзових медалей)

19: легка атлетика (8 + 6 + 5)

5: дзюдо (3 + 0 + 2)

4: настільний теніс (1 + 1 + 2)

3: веслування на байдарках і каное (1 + 1 + 1), велоспорт (1 + 1 + 1), фехтування (0 + 1 + 2)

2: паверліфтинг (0 + 1 + 1)

1: голбол (0 + 1 + 0), академічне веслування (0 + 1 + 0), бочча (0 + 0 + 1)

Перемогу у загальному заліку святкував Китай, який також став лідером за кількістю нагород. Загалом китайці здобули 220 медалей (94 + 76 + 50).

Українські мультимедалісти

Одразу двадцятеро українських спортсменів завершили Паралімпіаду у статусі мультимедалістів.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Український мультимедаліст Андрій Трусов зі срібною медаллю Паралімпійських ігор-2024.

Лідером за кількістю здобутих медалей на Іграх серед українців став плавець Андрій Трусов – виборов два «золота» та три «срібла». У списку всіх мультимедалістів Ігор він посів 26-те місце. По чотири медалі здобули плавці Анна Стеценко (1 + 2 + 1), Денис Остапченко (1 + 2 + 1) та Данило Чуфаров (0 + 2 + 2).

Найтитулованішою спортсменкою Паралімпіади стала 19-річна китайська плавчиня Цзян Юйянь – на її рахунку сім золотих нагород.

Зустрічайте нових найтитулованіших українських паралімпійців

До старту цьогорічних змагань перше місце за кількістю медалей ділили чотири українських спортсмени: Максим Крипак, Максим Веракса, Віктор Смирнов та Олена Акопян – у кожного по 15 нагород. Після Ігор у Парижі на перше місце за кількістю нагород вийшли два плавці – Максим Веракса та Євгеній Богодайко – по 16 медалей.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Українські паралімпійці Максим Веракса (ліворуч) і Ярослав Денисенко (праворуч) після здобуття срібної й золотої медалей відповідно.

40-річний Веракса – учасник п’яти Паралімпіад – на Іграх у Парижі здобув «срібло» на 100-метрівці вільним стилем. Богодайко ж досягнув показника у 16 нагород за чотири Паралімпіади. Цьогоріч плавець став мультимедалістом, здобувши дві «бронзи».

Нагадаємо, на літніх Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Тоді Україна стала шостою в медальному заліку і п'ятою за кількістю нагород.