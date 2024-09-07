Збірна України розпочинає свій шлях у новому сезоні Ліги націй 2024/25

Під час вересневого збору у Празі збірна України зіграє з Албанією та Чехією.

У суботу 7 вересня збірна України розпочинає свій шлях у Лізі націй 2024/25. У цьому сезоні національна команда під керівництвом Сергія Реброва виступатиме у групі В1. Її суперниками стали збірні Чехії, Албанії та Грузії. Під час вересневого збору у Празі збірна України зіграє з Албанією та Чехією.

Що таке Ліга Націй

5 вересня стартував новий сезон Ліги націй УЄФА. Цей турнір фактично замінив більшість товариських матчів європейських збірних, надаючи командам можливість грати зі збірними подібного рівня. Однак, цьогоріч Ліга націй має більш важливе значення. Нова система відбору на Чемпіонат світу-2026 року тісно пов'язана з результатами Ліги націй. Це означає, що успіх нашої збірної в Лізі націй матиме безпосередній вплив на жеребкування відбору на ЧС, а, отже, на шанс потрапити на мундіаль.

Раніше кошики для жеребкування формувалися винятково за рейтингом ФІФА. Тепер за новими правилами вісім найкращих команд з дивізіону А Ліги націй автоматично потрапляють до першого кошика. Інші ж 4 збірні першого кошика добиратимуть за рейтингом ФІФА серед європейських збірних.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України під час тренування.

Наразі національна команда України посідає 13-те місце рейтингу європейських збірних. Аби потрапити у перший кошик жеребкування чемпіонату світу, “синьо-жовтим” потрібно піднятися мінімум на 1 позицію у рейтингу. Для цього збірній України необхідно досягти максимального результату в Лізі націй. Кожна перемога наближає нас до мети, а кожна поразка може відкинути назад.Варто зазначити, що Ліга націй також забезпечує кваліфікацію на Чемпіонат світу, якщо Україна у групі європейського відбірного циклу до Чемпіонату світу посяде нижче 2-го місця, то саме завдяки ЛН матиме змогу зіграти матчі плей-оф.

Крім того, формат Ліги націй 2024/25 розширився – додали новий раунд плей-офф, матчі якого гратимуться в березні 2025 року.Володарі третіх місць у групах дивізіону А і других місць у групах дивізіону В, а також третіх місць у групах того ж дивізіону В і других місць у групах дивізіону С зіграють один з одним вдома та на виїзді в стикових матчах за підвищення/зниження в класі.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Максим Таловєров.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Віктор Циганков.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Фото: Дан Балашов/УАФ Ілля Забарний під час тренувань.

До резервного списку футболістів увійшли Дмитро Різник, Богдан Михайліченко, Олександр Сваток, Віталій Буяльський, Олександр Зубков, Данило Сікан.У четвер, 5 вересня, стало відомо, що нападник “Роми”, Артем Довбик не допоможе збірній під час вересневого збору. Форвард отримав ушкодження, яке не дозволило йому повноцінно працювати в загальній групі. Після додаткового обстеження тренерський штаб ухвалив рішення, що Артем повернеться до розташування клубу, де під наглядом місцевих лікарів продовжить реабілітацію. Дебютантом цього збору є 29-річний Владислав Кабаєв. Футболіст проводить чудовий сезон та є основним гравцем київського “Динамо”.

Фото: Дан Балашов/УАФ Артем Довбик (ліворуч) у розташуванні збірної України.

Збірна Албанії – перший суперник у Лізі націй 2024/2025За свою історію збірні зустрічалися 6 разів, з яких 5 перемог на рахунку національної команди України та одна нічия.

Згідно з рейтингом ФІФА збірна Албанії займає 66 місце, Україна натомість посідає 25 сходинку. Зважаючи на статистичні показники, збірна України виглядає фаворитом у першому поєдинку Ліги націй. Попри це, команда серйозно поставилася до вивчення суперника.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час пресконференції.

Це на пресконференції підтвердив головний тренер “синьо-жовтих” Сергій Ребров.

“Усі збірні виступали на Євро, маємо багато інформації щодо цих команд. Лише Грузія потрапила на європейську першість через плей-оф, а Чехія й Албанія — напряму. Тому ми дуже серйозно ставимося до цих збірних. Ми повинні думати про себе й готуватися дуже серйозно. Я вважаю, що албанцям не поталанило із жеребкуванням на Євро — усі суперники були дуже високого рівня. У всіх поєдинках вони дуже добре оборонялися. Але у відбірному циклі вони грали дуже впевнено, адже у них дуже інтенсивна команда. Усі гравці виступають у Європі, майже весь основний склад грає в чемпіонаті Італії. Ми дуже серйозно ставимося до цього суперника. Гадаю, Албанія ще не розкрила свій потенціал, який у неї безумовно є”, – сказав Ребров..

Гра Україна - Албанія відбудеться 7 вересня, о 21:45 за київським часом на стадіоні Epet Arena у Празі.