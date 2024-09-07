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Тріумф Кіченок, поразки Світоліної та Костюк: як українки виступили на US Open

Сезон грендслемів у великому тенісі завершено. Для Людмили Кіченок Відкритий чемпіонат Америки став здійсненням найзаповітнішої мрії, а для інших українських тенісисток – втраченою можливістю. Як українки проявили себе на цьому турнірі – в матеріалі LB.ua.

Тріумф Кіченок, поразки Світоліної та Костюк: як українки виступили на US Open
Людмила Кіченок з України (праворуч) та Олена Остапенко з Латвії (ліворуч) цілують трофей після перемоги.
Фото: EPA/UPG

Історичне чемпіонство Кіченок 

Ще на початку літа в інтерв’ю Lb.ua Людмила Кіченок зізналась, що найбільшою мрією та метою для неї є перемога на турнірі серії грендслем. Уже за декілька місяців її мрія стала реальністю. У дуеті з латвійкою Оленою Остапенко Людмила стала чемпіонкою US Open у парному розряді. Важливо зазначити, що цей турнір став показовим від дівчат – вони не програли жодного сету. У боротьбі за титул Олена та Людмила здолали француженку Крістіну Младенович та китаянку Шуай Чжан — колишніх першу та другу ракетку парного рейтингу. Кіченок та Остапенко активно розпочали цю зустріч, повівши 3:0 за геймами, але суперниці змогли повернутись до гри й зрівняли рахунок – 4:4. Латвійсько-український дует діяв надвпевнено, тож вирішальні гейми першої партії залишилися за майбутніми чемпіонками. 

Людмила Кіченок з України (ліворуч) та Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) проти Крістіни Младенович з Франції та Шуай Чжан з Китаю у фінальному матчі жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 6 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Людмила Кіченок з України (ліворуч) та Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) проти Крістіни Младенович з Франції та Шуай Чжан з Китаю у фінальному матчі жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 6 вересня 2024 року.

Младенович і Чжан показали зуби у другому сеті – вели 3:1 із брейком. А далі сталось щось неймовірне! Це точно ввійде в історію тенісу: Кіченок та Остапенко відповіли серією з п'яти виграних геймів поспіль, виграли сет із рахунком 6:3 та стали чемпіонками US Open. Таким чином, вперше в історії українська тенісистка здобула титул Відкритого чемпіонату США з тенісу. До слова, досі у фіналах місцевих парних змагань не брала участь жодна з українок. 

Людмила Кіченок з України (ліворуч) та Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) проти Крістіни Младенович з Франції та Шуай Чжан з Китаю у фінальному матчі жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 6 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Людмила Кіченок з України (ліворуч) та Єлена Остапенко з Латвії (праворуч) проти Крістіни Младенович з Франції та Шуай Чжан з Китаю у фінальному матчі жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 6 вересня 2024 року.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія) — Крістіна Младенович / Шуай Чжан (Франція / Китай) – 6:4, 6:3.

До речі, цей фінал є другим для Олени та Людмили на рівні грендслемів У цьому ж році дует брав участь у фіналі – взимку тандем дістався фіналу Australian Open, але зазнав поразки. Для Людмили Кіченок це вже другий титул грендслем у кар'єрі – у 2023 році українка в парі з хорватом Мате Павичем тріумфували в змішаному турнірі Вімблдону. До речі, новий змагальний тиждень Кіченок вперше в кар'єрі розпочинатиме в 5 кращих світового парного рейтингу WTA – в режимі реального часу Людмила вийшла на п'яте місце.

Синхронний виліт Костюк та Світоліної

Великі надії та сподівання на українських тенісисток були й в одиночному розряді. Мова про лідерок збірної Марту Костюк та Еліну Світоліну. Втім, обидві українки синхронно завершили свої виступи на турнірі вже у третьому раунді. 

Світоліна поступилась чемпіонці US Open-2023 Коко Гофф. У першому сеті українка подарувала надію своїм фанам, але перемогти не змогла. Після матчу Світоліна розповіла про одну з головних причин поразки – проявити себе на 100 відсотків їй завадила травма ноги. Щобільше, під час турніру Еліна перенесла мініоперацію, тому її подальша участь у змаганнях була під великим питанням. 

Еліна Світоліна з України повертає м’яч під час свого матчу третього раунду проти Коко Гофф зі Сполучених Штатів під час Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінга USTA у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 30 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України повертає м’яч під час свого матчу третього раунду проти Коко Гофф зі Сполучених Штатів під час Відкритого чемпіонату США з тенісу в Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінга USTA у Флашинг Медоуз, Нью-Йорк, США, 30 серпня 2024 року.

Після Відкритого чемпіонату США українка поїхала черпати сили й натхнення до рідної України. Домашні стіни все ж допомагають та лікують. 

Водночас чинна перша ракетка України Марти Костюк поступилась на цій же стадії, що й Еліна Світоліна. Цікаво, що кривдницею Костюк теж стала американська тенісистка – Еммі Наварро.Перший сет був за суперницею Костюк, а другій партії Марта перевела гру до третього сету. На жаль, здобути перемогу не вдалось. 

Щодо Наварро, то її участь у змаганні теж швидко добігла кінця, адже у півфіналі вона поступилась Арині Соболенко, а от Джесіка Пегула стала фіналісткою турніру і вже сьогодні побореться за титул із нейтральною білорускою. 

Доля інших українських тенісисток на US Open була менш дивовижною: Катерина Байндль, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Леся Цуренко завершили виступи на старті змагань. Ангеліна Калініна пройшла в друге коло, де поступилась Еліні Світоліній. 

Діана Звягінцева
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