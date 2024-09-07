Володимир Кличко відкрив у Броварах унікальний спортивний майданчик

34 роки тому 14-річний Володимир Кличко вперше завітав до Броварського вищого училища фізичної культури. Тоді й почалась велика історія великого боксера. Крізь роки вже досвідчений і легендарний боксер знову повернувся до рідного училища, тепер уже з благородною місією.

6 вересня Володимир Кличко відкрив спортивний майданчик на території Броварського вищого училища фізичної культури. Саме на території цього закладу він розпочав свій шлях у боксі.

«Я тільки що пройшов через цей спортивний майданчик, і в мене таке дежавю було. Таке враження, що це було вчора, коли я міцно тиснув руку Олександру Івановичу Поліщуку… Тоді мені було 14 років, і я чекав на початок навчального року. Сьогодні я знову потиснув руку Олександру Івановичу, подякував йому за те, що він заклав фундамент у цій школі. Він дав мені знання, а знання в житті – це найголовніше. Без цього фундаменту такої спортивної кар'єри, яку я мав у минулому, не було б. Наша молодь хоче жити та розвиватися в умовах, коли Росія прагне знищити українців, знищити наше майбутнє. Тому наш фонд і наші партнери інвестують в майбутнє України – у молодь», — сказав Кличко.

Фото: Klitschko Foundation Володимир Кличко фотографується з дітьми під час відкриття спортивного майданчика.

Майданчик площею 280 м² включає шість критих мінірингів, тренажерну зону, зону кросфіту та мультифункціональне поле для баскетболу та футболу. Майданчик побудований фондом братів Кличків за підтримки німецького благодійного фонду Ein herz fur Kinder.

Фото: Klitschko Foundation Ринги спортивного майданчика.

«У 2021 році ми хотіли побудувати боксерську школу у місті Маріуполь. Ми хотіли створити майданчик для боротьби за мрії для наших підлітків, нашого майбутнього покоління. Цей майданчик боротьби за мрії став майданчиком боротьби за життя. Ми не зупиняємось. Ми творимо далі, створюємо все для того, аби інвестувати в майбутнє покоління українців і відкриваємо у Броварах цей спортивний майданчик. Хочу, аби цей майданчик став майданчиком для нових можливостей, для нових чемпіонів», - зазначила директорка Klitchko Foundation, Ангеліна Осадча.

На відкритті був присутній тренер Броварського вищого училища фізичної культури, перший тренер Володимира Кличка Олександр Поліщук.

«Володимир тут починав, він прийшов до нас новачком, всю школу боксу він пройшов саме тут. Він на свій вік був дуже високим, важив у 14 років вже 70 кілограмів. Я вже займався тоді з Віталієм, тож розумів, що Володимир теж буде не маленький. З першого дня він почав все дуже швидко засвоювати, і було видно, що це талановитий хлопчик. Дуже вдячний йому за підтримку та відкриття цього майданчику для наших боксерів», – пояснив Олександр Поліщук.

Фото: Klitschko Foundation Володимир Кличко під час відкриття спортивного майданчика у Броварах.

Броварське вище училище фізичної культури продовжує виховувати нових чемпіонів, серед яких цьогорічний учасник Олімпійських ігор Дмитро Ловчинський.

«Дмитро Ловчинський – дуже талановитий боксер, і на Олімпійських іграх він не зміг показати те, що дійсно може робити. Я впевнений, що в майбутньому він з Олександром Івановичем Поліщуком у його кутку рингу ще буде прославляти нас, нашу націю, наш прапор, нашу країну», – сказав Кличко.

Нагадаємо, важковаговик Ловчинський поступився нокаутом австралійцю Теремоані на старті Олімпійських ігор.