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"Повернись живим" запустив громадську організацію для співпраці з міжнародними партнерами і керівництвом країни

ГО має два основних напрями діяльності: аналітичний і ветеранський.

"Повернись живим" запустив громадську організацію для співпраці з міжнародними партнерами і керівництвом країни
представлення Центру ініціатив фонду "Повернись живим"
Фото: Повернись живим

Фонд "Повернись живим" запустив громадську організацію "Центр ініціатив ПЖ".

У фонді пояснили, що вона сприяє посиленню обороноздатності України і сфокусується на співпраці з громадським сектором, військово-політичним керівництвом та міжнародними партнерами.

Центр став новим етапом розвитку громадської організації «Повернись живим!», яка працює з 2018 року, і цьогоріч вона трансформувалася у "Центр ініціатив ПЖ". 

Наразі об'єднання має два основних напрями діяльності: аналітичний і ветеранський.

Аналітичний зосереджений на вивченні стратегічного середовища та загроз довкола України. За результатами аналізу він пропонує рекомендації для посилення спроможностей сектору безпеки та оборони України. Експерти Центру для цього тісно співпрацюють із представниками військово-політичного керівництва, уряду, формувань Сил безпеки та Сил оборони, з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, а також аналітичними центрами країн-партнерів.

Ветеранський відділ розвиває культуру відновлення ветеранів і військовослужбовців після поранення, травм та/чи захворювань через адаптивні види спорту. Також він досліджує проблематику і потреби ветеранського середовища. 

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