​Окупанти поранили шістьох цивільних на Донеччині

29 серпня на Донеччині внаслідок ворожих артилерійських обстрілів були поранені шестеро цивільних.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Окупанти з артилерії атакували Українськ. Внаслідок влучання отримала поранення подружня пара. У них діагностували мінно-вибухові травми.
Також під обстріл ствольної артилерії потрапила Костянтинівка, зокрема, центральна частина міста.
Тут були поранені чотири жінки. Також пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії елетромережі, газо- й водопостачання.
- Минулої доби на Донеччині внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 6 отримали поранення.