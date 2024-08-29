​Окупанти поранили шістьох цивільних на Донеччині

Ворожі обстріли зафіксували в Українську та Костянтинівці.

29 серпня на Донеччині внаслідок ворожих артилерійських обстрілів були поранені шестеро цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупанти з артилерії атакували Українськ. Внаслідок влучання отримала поранення подружня пара. У них діагностували мінно-вибухові травми.

Фото: Донецька обласна прокуратура наслідки обстрілів Донеччини 29 серпня 2024 року

Також під обстріл ствольної артилерії потрапила Костянтинівка, зокрема, центральна частина міста.

Тут були поранені чотири жінки. Також пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії елетромережі, газо- й водопостачання.