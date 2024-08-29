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BILD: перший заступник Умєрова відвідав закриту зустріч генералів із країн-членів НАТО

Зустріч пройшла у Дрездені, тут представили нові зразки німецької військової техніки.

BILD: перший заступник Умєрова відвідав закриту зустріч генералів із країн-членів НАТО
закрита зустріч командувачів країн-членів НАТО у Дрездені, серпень 2024 року
Фото: Telegram/BILD на русском

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк відвідав закриту зустріч командувачів країн-членів НАТО, яка проходила у Дрездені 27-29 серпня, пише BILD.

Захід відвідали представники 35 держав, здебільшого, із Європи - були генерали із Нідерландів, Естонії, Іспанії, Великобританії, Швеції, Албанії, Греції та ін.

На зустрічі представили нові зразки німецької військової техніки.

Присутні ознайомилися, зокрема, з такими установками, як зенітна система ППО Skyranger 30 для боротьби з дронами. Вона може збивати БпЛА гарматою калібру 30 мм у радіусі три кілометри, а чотирма ракетами Stinger  - до дев'яти кілометрів. Ці ППО замовили Австрія, Угорщина і Данія.

Також представили дистанційно керовану гаубицю RCH-155, з якої можна вести вогонь у русі на швидкості до 30 км/год, далекобійність при цьому становить 54 км, а швидкість пострілів - до дев'яти на хвилину. До речі, перші такі 54 гаубиці вирушать до України у 2025 році.

Інспектор німецьких Сухопутних військ Альфонс майс заявив, що в українській війні фіксують активне використання дронів, які тепер "всюдисущі на полі бою". 

"Ось чому ми всі маємо протистояти цій новій загрозі з повітря", - вважає німецький генерал-лейтенант.

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