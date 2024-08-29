Білоруський винищувач близько 20 хвилин переслідував безпілотник, після чого, швидше за все, “шахед” було збито.

У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського “шахеда”, повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт Беларускі Гаюн.

За його інформацією, сьогодні вночі, 29 серпня, під час чергової атаки РФ по Україні один із шахедів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

Після заходу “шахеда” в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

Фото: Беларускі Гаюн

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські безпілотники залітають на територію Білорусі, але вперше російську повітряну ціль було збито.