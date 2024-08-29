Таке "замовлення" він отримав у Telegram, йому обіцяли $6 тисяч.

У Києві затримали 24-річного чоловіка, який погодився за 6000 доларів США підпалити два автомобілі поліції.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

26 серпня близько 4 години ранку загорілись машини, що стояли на гостьовому паркувальному майданчику неподалік Дарницького управління поліції.

Встановлено, що 24-річний киянин через месенджер отримав "замовлення" - за 6000 доларів США спалити автомобілі поліції. Оскільки він живе у Дарницькому районі Києва, то шукати машини для підпалу він десь поруч. Молодик орендував квартиру подобово неподалік райвідділу поліції, замовив у будівельному гіпермаркеті онлайн-доставку запалювальної рідини та вночі пішов на майданчик, де паркують автомобілі поліції, вичікуючи момент коли нікого не буде поруч.

Обливши машини запалювальною рідиною, чоловік зняв результат виконаного завдання на відео та надіслав замовнику.

З орендованої квартири він переїхав в хостел, де і чекав поки замовник підпалу на картку перерахує обіцяні гроші. Оплату палій мав отримати зранку, втім йому нічого не заплатили.

Наразі йому повідомлено про підозру в умисному підпалів двох автомобілів поліції (ч. 2 ст. 194 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1,5 млн гривень.

Як повідомлялося, впродовж тижня затримали 11 паліїв, які "працювали" на замовлення РФ.