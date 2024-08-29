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Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Хотінська, Глухівська, Дружбівська, Шалигинська, Миколаївська, Свеська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи, повідомляє Сумська ОВА. 

Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух) і вдарив FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух).

Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини.

Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), також вели артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів).

Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із РСЗВ (16 вибухів). 

Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).

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