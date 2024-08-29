Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини .

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

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