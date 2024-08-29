Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранені

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.
Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух) і вдарив FPV-дроном (1 вибух).
Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух).
Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини.
Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), також вели артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
Великописарівська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів).
Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із РСЗВ (16 вибухів).
Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
Свеська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).