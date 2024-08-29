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Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 612 390 військових.

Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 612 390 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 612390 (+1200)
  • танків ‒ 8571 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18)
  • артилерійських систем – 17549 (+27)
  • РСЗВ / MLRS – 1174 (+0)
  • засоби ППО ‒ 939 (+1)
  • літаків – 368 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21) 
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+3) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23706 (+52)
  • спеціальна техніка ‒ 2965 (+15).

Дані уточнюються. 

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