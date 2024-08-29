За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 612 390 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 612390 (+1200)
- танків ‒ 8571 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18)
- артилерійських систем – 17549 (+27)
- РСЗВ / MLRS – 1174 (+0)
- засоби ППО ‒ 939 (+1)
- літаків – 368 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21)
- крилаті ракети ‒ 2556 (+3)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23706 (+52)
- спеціальна техніка ‒ 2965 (+15).
Дані уточнюються.