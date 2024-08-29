Росія в декілька хвиль атакувала Київ БпЛА. ППО збила понад 10

Цієї ночі росіяни провели третю за три дні масовану атаку на столицю України. Ворог використав ударні БплА. Сумарно тривоги тривали близько шести годин.

На Київ російські безпілотники летіли з окупованої території Херсонської області та з російської Курської області ще до опівночі, близько 23:00. Вони заходили хвилями та з різних напрямків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

За попередніми даними, ППО збила близько 15 "шахедів".

"Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків. В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Оперативні служби слідують. Загалом, в Києві щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", – сказав він.

Попко закликав киян перечікувати тривоги в укриттях.