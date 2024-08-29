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Росія в декілька хвиль атакувала Київ БпЛА. ППО збила понад 10

Є пошкодження в декількох районах. 

Росія в декілька хвиль атакувала Київ БпЛА. ППО збила понад 10
Фото: itc.ua

Цієї ночі росіяни провели третю за три дні масовану атаку на столицю України. Ворог використав ударні БплА. Сумарно тривоги тривали близько шести годин. 

На Київ російські безпілотники летіли з окупованої території Херсонської області та з російської Курської області ще до опівночі, близько 23:00. Вони заходили хвилями та з різних напрямків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram

За попередніми даними, ППО збила близько 15 "шахедів". 

"Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків. В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Оперативні служби слідують. Загалом, в Києві щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", – сказав він.

Попко закликав киян перечікувати тривоги в укриттях. 

  • 26 серпня Росія провела наймасованішу атаку проти України – використала понад 203 ракет і дронів. Ціллю була енергетика. ППО збила більшість ворожих ракет і безпілотників, але є й пошкодження, що призвели до обмежень енергопостачання. Більше на цю тему – в матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного". 
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