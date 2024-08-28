Росіяни зберігали зброю на знищеному у порту "Кавказ" поромі, - ВМС

Затоплений 22 серпня у порту "Кавказ" залізничний пором використовувався не тільки для перевезення палива.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Ми офіційно заявляємо, що там була ще і зброя на цьому поромі. Це не випадкова ціль, виключно військова. У них зараз ситуація насправді критична. Суходолом залізниця ще не працює, вона недобудована ще. Мостом вони не перекидають цистерни, бо це небезпечно після операції СБУ і ВМС. Основним засобом перекидання подібних вантажів був пором",- наголосив Плетенчук.

Він додав, що пором, який затонув, перекрив половину залізничних платформ, чим значно ускладнив російську логістику.

В порту була частина причалу, яка дозволяла загоняти вагони з суходолу на пором. Таких платформ лише дві, і одна з них наразі не працює через затоплений пором.

"Доки вони не піднімуть — працювати вона не буде, але і це не рятує ситуацію, тому що інші два пороми, які ще залишаються на плаву теж не в робочому стані. Один знаходиться на ремонті, інший — в очікуванні ремонту. Тому ситуація в них доволі складна з логістикою", - зазначив речник ВМС.